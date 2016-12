En dos semanas, reúnen 2 mil firmas para revocar a alcalde de Coishco

Se necesitan 3 mil firmas válidas para revocarlo. Burgomaestre asegura que es una venganza política.

(Coishco, 11/07/16).- Aproximadamente 2000 firmas recolectó hasta la semana pasada el Frente de Defensa de los Intereses de Coishco para revocar al alcalde de ese distrito, Manuel Jesús Aldave Boyd, informaron sus integrantes. La búsqueda de respaldo inició el 26 de junio.

El presidente de la referida organización ciudadana, Miguel Leyva Abanto, afirmó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exige 3000 firmas válidas, lo que representa el 25 % de la población electoral de Coishco. “Pero nuestra meta es llegar a 5000 firmas”, apuntó.

Miguel Leyva manifestó que existen diversas razones para revocar el burgomaestre, pero las dos principales son: el aumento “injustificado” de la tarifa de agua potable —los coisqueños pagan 10 soles desde este año por el servicio, el doble de lo que pagaban antes— y la falta de mantenimiento de la laguna de oxidación.

“No se trata de que estemos en desacuerdo con el aumento de tarifa, pero es injustificable, porque no se ha hecho ningún trabajo de mejoramiento del servicio del agua, que llega tres veces a la semana por una hora al día. Incluso he mandado dos petitorios al alcalde Aldave en el que solicitamos información respecto a la ordenanza municipal que regulaba la tarifa, pero nada, no nos responde hasta el momento”, aseguró.

El presidente del Frente de Defensa precisó que su organización está pidiendo la revocatoria solo del alcalde y no de los regidores. “Sabemos que el señor Aldave no ha tenido un buen trato con los regidores y cuando están en contra de él los marginan inmediatamente”, explicó.

Respecto a cómo financian la campaña de revocatoria, los integrantes del Frente de Defensa de los Intereses de Coishco manifestaron que los gastos se afrontan mediante sus propios aportes, la colaboración de los vecinos y las actividades para recaudar fondos. No especificaron el monto desembolsado hasta ahora, según dijeron porque hasta el momento no tenían un balance económico.

BURGOMAESTRE RESPONDE

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco, Jesús Aldave Boyd, rechazó los motivos por los cuales buscan revocarlo, ya que según él no tienen sustento, y acusó a los dirigentes del Frente de Defensa de solo buscar sus “propios intereses” con esta medida.

Respecto a los cuestionamientos por el aumento de la tarifa del agua potable, se defendió con el argumento de que el precio anterior no alcanzaba para cubrir los gastos del servicio. “Cuando (la tarifa) costaba 5 soles, y encima no pagaban, no alcanzaba para cubrir los más de 50 mil soles que tenía que desembolsar la municipalidad. Además, lo que pagaba la población solo llegaba a la cuarta parte para cubrir el monto”, declaró.

Añadió que la municipalidad coishqueña ha comprado dos equipos (motor y bomba) para el mantenimiento del servicio de agua potable, el cual bordea los 20 mil soles. Sobre la laguna de oxidación, el alcalde no quiso brindar detalles, pues aseguró que la jefa del área de Sanidad y Medio Ambiente viene trabajando en ello.

En torno a que el Frente de Defensa solo busca revocarlo a él y no a los regidores, José Aldave se preguntó por qué. “Ya que son ellos los que aprueban las ordenanzas municipales como la que aprobó la regulación del servicio de agua”. No descartó que algunos de los concejales estén detrás de la revocatoria, a la cual calificó de “venganza política”.

El burgomaestre también aseguró que uno de los que promueven la campaña, el ingeniero Sacarías Zegarra, fue su subgerente de Servicios Básicos, a quien sacó de dicho cargo porque no le brindaba confianza.

Aldave, finalmente, desmereció la legitimidad del Frente de Defensa de los Intereses de Coishco porque sus integrantes “no han sido elegidos democráticamente”. Dijo que solo se han autodenominado como frente.

(Viscely Zarzosa)