Nepeña: alcalde exige al GRA atender grave problema de contaminación

Le pide a la Región que cumpla con la recepción de laguna de oxidación mal construida para repararla y que ejecute obra de saneamiento en La Grama.

(Nepeña, 20/01/16).- Un sentido llamado realizó el alcalde de Nepeña, Manuel Figueroa Lagos, al gobernador regional Enrique Vargas Barrenechea para que dé solución a dos problemas que están afectando a la población: una laguna de oxidación que contamina canales de riego agrícola y una obra de agua y desagüe en La Grama que no se ejecuta.

“A través de este medio quiero dirigirme al gobernador regional de Áncash y pedirle que resuelva el tema de salud en el distrito de Nepeña: primero que haga la recepción y la liquidación de la laguna de oxidación y segundo que empiece de una vez la obra de agua y desagüe en La Grama”, expresó.

Manuel Figueroa recordó que la laguna de oxidación ubicada en El Platanal fue construida por el Gobierno Regional de Áncash (GRA) y, como éste aún no ejecuta la recepción de la obra, la municipalidad distrital no puede disponer recursos para repararla y así evitar que siga descargando sus aguas negras en canales de riego, un puquio y un reservorio, afectando cultivos de exportación (espárrago) y consumo interno (caña de azúcar y verduras de tallo corto).

“La Región no quiere transferir la recepción de la obra. He ido infinidad de veces a Huaraz por este tema y no tengo respuesta. Nos tiene entre la espada y la pared, ahí tenemos que hacer inversión, pero cómo trabajas si no tienes la recepción ni la obra liquidada; podrían denunciarme”, advirtió.

Añadió que cuando el GRA “libere” esa obra —“que hasta ahora aparece en el portal de la Región”— recién entonces podrán hacerle un perfil al proyecto de reparación y le asignarán un código para que la inversión se pueda concretar.

Respecto a la obra en La Grama, Figueroa Lagos precisó que es un compromiso del gobierno regional anterior, por ello la municipalidad de Nepeña renunció a ser la unidad ejecutora y entregó toda la documentación necesaria para que el GRA se haga cargo, por eso no entienden por qué aún no se inician los trabajos.

“Señor gobernador, el pueblo le pide que empiece los trabajos de agua y desagüe en La Grama y que liquide la obra de agua y desagüe en Nepeña (que incluye la laguna de oxidación en El Platanal). Es un tema de salud pública urgente y le exijo, con la contundencia del caso, que cumpla, por el bienestar del pueblo de Nepeña”, afirmó.

El alcalde solicitó también el apoyo de los representantes de las instituciones afectadas por la contaminación de los canales de riego. “Pido ayuda a las autoridades competentes, ¿dónde está la Junta de Nepeña y la Comisión de Regantes de Nepeña? Brillan por su ausencia. Convocaré a las autoridades a una reunión y espero que asistan”, concluyó.

(Redacción El Ferrol)