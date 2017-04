Cascajal: más de 20 familias lo perdieron todo tras huaico

Afectados demandan víveres y carpas con urgencia debido a que las lluvias continúan.

(Cascajal, 17/03/17).- Las viviendas de barro fueron las primeras en derrumbarse en su totalidad tras el huaico ocurrido en Cascajal “La Cuadra”, dejando a más de 20 familias “en la calle”, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

“Necesitamos carpas, frazadas y víveres porque no tenemos nada. Los huaicos continúan y no sabemos dónde dormir. Estamos a la espera de que nos reubiquen pero las autoridades no aparecen para nada”, señaló Griselda Ramos Tirado, madre de tres pequeños y una de las afectadas.

Cosme Gómez Gómez, otro padre de familia damnificado, aseguró que el pueblo está en emergencia. “No tenemos agua, comida ni dinero. Solo tengo la ropa que llevo puesta. Todo se ha perdido en medio del lodo y los escombros. Si sobrevivimos es porque fiamos de las tienditas, pero no será siempre así”, afirmó.

Como una forma de ayudarse, los afectados —entre ellos ancianos y niños— hacen ollas comunes y almuerzan a la intemperie, mientras los vecinos refuerzan sus viviendas con sacos de arena y otros sacan el lodo acumulado. “Es el peor huaico que hemos sufrido, incluso peor que el del 98 (1998)”, dijo una moradora.

El centro poblado se encuentra sin energía eléctrica —más de quince postes de media tensión fueron destruidos— y sin agua, con las vías de acceso dañadas en algunos tramos y los canales de regadío completamente secos, poniendo en riesgo las totalidad de los cultivos.

Moisés Serquén C. (Texto y fotos)