Reclaman construcción de un polideportivo en Santa Clemencia

Obra tiene expediente listo hace tres años pero niños de seis anexos de Cambio Puente siguen jugando fútbol en campo accidentado.

(Chimbote, 09/04/18).- Con el afán de incentivar la práctica del deporte y encontrar nuevos valores, el pueblo de Santa Clemencia fue escenario de un campeonato de minifútbol en el que participaron alrededor de 50 niños.

El torneo, realizado ayer, fue organizado por el activista social Jorge Espinoza Honorio y el agente municipal de Santa Clemencia, Manuel Alejos, con la ayuda de los pobladores de la zona.

Este campeonato infantil se realiza en Santa Clemencia, uno de los anexos de Cambio Puente, desde el año 2008.

En la versión de este año el certamen reunió a niños de los anexos: Pampa del Toro, Cambio Puente, San José, Pampadura, Chachapoyas y Santa Clemencia.

Esta actividad sirvió para visibilizar las carencias y las malas condiciones en las que juegan estos niños, pues no cuentan con una losa deportiva o peor aún un polideportivo, a pesar de la gran cantidad de menores que practican el llamado deporte rey.

“Hago un llamado a las autoridades provinciales: Chimbote se encuentra lleno de polideportivos y no puede ser posible que acá no haya nada. Nuestros niños tienen los mismos derechos que los niños de la ciudad”, se quejó Jorge Espinoza, organizador del evento.

Reveló que el pueblo de Santa Clemencia sí tiene un proyecto de polideportivo pero se encuentra archivado desde hace tres años en la Municipalidad Provincial del Santa. “Siempre nos dicen que no hay presupuesto. Por ser del campo no nos dan prioridad y esto no debe ser así, ya es hora que tengamos nuestro polideportivo”, reclamó Espinoza.

Los campeones de este año fueron los equipos de Pampa El Toro y Cambio Puente.

