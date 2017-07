Tangay Alto Medio: se suspenden elecciones para elegir consejo directivo

Usuarios rechazan pagar tarifa de agua en cuenta personal de Daniel Flores Bobadilla y piden intervención del ALA.

(Chimbote, 08/07/17).- Por decisión casi unánime, los agricultores de la Comisión de Usuarios de Tangay Alto Medio decidieron suspender las elecciones en las que se iba a elegir al nuevo Consejo Directivo 2017-2020, como parte de la adecuación a la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua – Ley n°. 30157.

Alrededor de las 10 de la mañana, el moderador elegido por los asistentes: Rafael Miranda Valencia, presentó las dos planchas candidatas: la Lista n°. 2, liderada por Danilo Vásquez Cárdenas, y la Lista n°. 1, encabezada por Acevedo Valenzuela Castulo.

Sin embargo, cuando se advirtió que en la lista de Valenzuela Castulo, tres de sus vocales no estaban al día con el pago de su tarifa de agua y por lo tanto debían quedar fuera de las elecciones, las opiniones en la sala se dividieron.

Un reducido grupo proponía que el proceso continuara a pesar de esta irregularidad. Pero una cantidad mucho más amplia exigió que se suspenda la asamblea, como un rechazo a continuar depositando el dinero de la tarifa de agua en la “cuenta personal” de Daniel Flores Bobadilla.

“¿Por qué no se abrió una cuenta en una de las comisiones de Irchim? Por eso muchos usuarios no han pagado su tarifa de agua. Están disconformes con esa medida. Durante tres años he pagado a nombre de Bobadilla, pero ya no seguiré siendo cómplice de esta ilegalidad”, afirmó un usuario. Y otro agricultor aseguró: “Si cambian la cuenta pagamos al día siguiente”.

Las voces de protesta se fueron sumando en la asamblea, de modo que no al moderador no le quedó otra salida que suspender el proceso electoral, a pedido de los usuarios.

Los agricultores hicieron un llamado a la Autoridad Local del Agua (ALA) para que convoque nuevas elecciones, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Jefatural n°. 091-2017-ANA, lo que representa la última opción de la organización para renovar su consejo directivo.

Más datos

Al término de la asamblea, 38 usuarios se acercaron a firmar el acta que da conformidad a los acuerdos planteados.

En total fueron 138 usuarios hábiles validados por ONPE y el ANA para participar en estas elecciones, de las cuales solo 75 estuvieron aptos para emitir su voto.

(Redacción El Ferrol)