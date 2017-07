Grandes irregularidades en elección de Comisión Usuarios de Pampa de Vinzos

José Haro fue reelecto en acto electoral que prescindió de asamblea general y con un local tomado por la Policía Nacional. Se presentó una impugnación.

(Chimbote, 09/07/17).- Sin apego a las normas ni a la transparencia. Así fue como se dio la elección del nuevo consejo directivo de la Comisión de Usuarios de la Pampa de Vinzos, periodo 2017-2020, realizada hoy y en la que terminó siendo reeligido el actual presidente José Haro Ledesma.

¡SIN ASAMBLEA!

De acuerdo a la norma (Resolución Jefatural n°. 091-2017-ANA), los usuarios de esta comisión debieron participar de una asamblea general extraordinaria —convocada por el actual presidente— para elegir en ella a su nuevo consejo directivo. Sin embargo, lo que ocurrió no fue eso.

Los agricultores comenzaron a llegar a las 9 de la mañana y 9.30 de la mañana para la primera y segunda citación, respectivamente, tal como se les notificó en esquelas que se repartieron a algunos. Pero no pudieron ingresar porque el local estaba custodiado por agentes de la Policía Nacional.

Recién pudieron ingresar desde las 10 de la mañana al local y no a participar en la asamblea sino para emitir directamente su voto por una de las dos listas competidoras.

Este proceder, obviamente, generó la protesta de los usuarios porque no hubo asamblea como se informó. Incluso, algunos se quejaron de que no habían sido notificados.

“Nunca he visto esto; (una votación) con tanto policía; no entiendo la verdad. A mí no me ha llegado nada (de invitación), me he enterado por los vecinos de que se tiene que ir a votar y al final dicen que la invitación ha venido para una reunión y una votación”, afirmó la usuaria Maximima Milla Gonzáles.

A PUERTA CERRADA. La Policía Nacional no dejó pasar a la prensa para dar cobertura a las elecciones.

Otros anunciaron pedidos para anular la votación. “Estamos pidiendo la nulidad de estas elecciones. Acá no están respetando absolutamente nada. La invitación es para una asamblea y no nos dejan pasar. La policía está equivocada; no está dejando pasar a los usuarios cuando el local es de todos (…) es abuso de autoridad. Acá hay algo de por medio. A mí me sacaron del padrón por haber reclamado un despilfarro de balance. Me están atropellando”, declaró Amparo Aguilar, otra usuaria.

¿POR QUÉ ASÍ?

Este alejamiento de las normas se dio, según José Haro, por acuerdo de él y el otro candidato Edmundo Flores, quienes decidieron que 25 policías y 17 ronderos de la Ronda Campesina de Pedregal darían resguardo a la votación, así como que el ingreso sería por grupos de cinco personas, que el voto fuera secreto y que los policías controlarían el ingreso e impidieron el pase de la prensa.

“Ahora las elecciones van hacer así (con resguardo policial), como en la época del 80. Se pidió garantías. Cuando hay un conflicto no te dejan votar, hay violencia y esto es para evitar esa violencia. Los candidatos lo hemos tomado así para llevar las cosas mejor. El doctor Edmundo (Flores) es abogado y ha dicho que es mejor que entren uno por uno. Ya he hecho asamblea general con todos mis usuarios, para qué voy hacer de nuevo”, dijo Haro.

MOLESTIAS. Los usuarios se quejaron también del largo tiempo que debían esperar para ingresar a emitir su voto.

RESULTADOS E IMPUGNACIÓN

A la 1.57 p. m. la primera vocal de la directiva saliente, Julia Morillo viuda de Aguilar, quien tuvo a su cargo la elección porque el presidente actual es candidato, informó los resultados: José Haro obtuvo 87 votos, Edmundo Flores sacó 66 votos, y los votos nulos y blancos fueron 26.

La lista ganadora está conformada así:

- José Haro Ledesma (presidente)

- Alejandro Saavedra Arminda Leonor (vicepresidente)

- Andrés Mendoza C. (vocal)

- Eva Paredes Urbano (vocal)

- Juan Carlos Rojas S. (vocal)

- Diego Zúñiga Herminio (vocal)

EL ACTA. Este es el documento que pide la anulación de las votaciones por considerarlas "fraudulentas".

De inmediato, el candidato perdedor Edmundo Flores y otros usuarios presentaron un acta de impugnación contra dicha elección por considerar que había vulnerado los derechos de los usuarios.

En el acta, denunciaron la detección de dos padrones electorales: uno validado por la Onpe y la ANA y otro elaborado de manera unilateral por el consejo directivo de la Comisión Pampa de Vinzos, siendo utilizado el segundo para la elección, con lo cual —dice el documento— se restringió el derecho al voto de los usuarios. También denunciaron que varios integrantes de la lista ganadora no figuran en el Registro de Administración de Agua (Rada), lo que infringe lo previsto en la Ley n°. 30157.

“Por las consideraciones antes expuestas (…) impugnamos rotundamente estas elecciones por considerarlas fraudulentas en todo sentido”, finaliza el documento.

El dato

En la elección de hoy participaron 179 usuarios de los 356 que conforman el padrón validado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

(Redacción El Ferrol)