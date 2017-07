Comisión de Usuarios de Rinconada ya tiene nuevo consejo directivo

Compitieron cuatro listas y ganó la liderada por Nicolás Flores Acosta. Solo votaron usuarios al día en la tarifa de agua hasta el año 2016.

(Chimbote, 09/07/17).- Sin asamblea general extraordinaria, pero en un ambiente de total calma, los agricultores de la Comisión de Usuarios de Rinconada eligieron este 8 del corriente a su nueva junta directiva (periodo 2017-2020).

La elección se dio cita en el auditorio de su local institucional y fue dirigida por el presidente saliente de la comisión, Justiniano Daga Rafaile, pues él no estaba postulando como candidato.

La votación se desarrolló bajo la modalidad del voto secreto y se presentaron cuatro planchas: la Lista n°. 1, encabezada por Nicolás Gonzales Acosta; la Lista n°. 2, liderada por Elías Paredes Quiñones; la Lista n°. 3 presidida por Pedro García Yovera; y la Lista n°. 4 por Teófilo Cruz Sosa.

El sufragio empezó a las 2 de la tarde y se extendió hasta las 5 de la tarde. Los usuarios llegaban, emitían su voto y se retiraban. No se registraron reclamos.

“Hicimos una asamblea hace cuatro días en la cual se acordó que el día de hoy se realicen las elecciones y que los usuarios iban a venir a votar y luego se retiraban, también se acordó que el voto sea secreto”, dijo Justiniano Daga.

De un total de 344 usuarios en esta comisión, 158 cumplieron con emitir su voto. Tras el conteo, ganó la Lista n°. 1 con 59 votos a favor.

ORDENADA Y TRANQUILA. Las elecciones en la Comisión de Usuarios de Rinconada se llevó en orden y sin sobresaltos.

La lista ganadora está conformada así:

- Nicolás Flores Acosta (presidente)

- Santos Pantoja Marcelo (vicepresidente)

- Elmer Robles Cornelio (vocal)

- Mercedes Antón Caballero (vocal)

- Rosa Quiroz Alvarado (vocal)

- Vicente Martínez Morales (vocal)

EL GANADOR

Nicolás Flores manifestó que antes de empezar a trabajar evaluará la situación en la que se encuentra su organización agraria. “Quiero ver cuáles son las condiciones en las que se encuentra la comisión, los presupuestos, para poder evaluar los trabajos que haré en los próximos años”, mencionó.

El presidente electo reafirmó su compromiso de trabajar para los usuarios. “No es el primer cargo que está bajo mi persona y nunca he malversado fondos, ni me he beneficiado, entonces reafirmo el trabajo que haré con la comisión y los usuarios, antes de cometer un error pienso que tengo familia”, sentenció.

Asimismo, Justiniano Daga, el presidente saliente, pidió al ganador trabajar para todos los agricultores de la comisión. “Le pediría que continúe los trabajos, ya que hay mucho por hacer por los agricultores, no a favor de uno porque cuando uno es dirigente entra a trabajar para todos”, señaló.

CANDIDATOS. En esta comisión compitieron cuatro listas siendo la ganadora la liderada por Nicolás Flores Acosta.

SE PUSO AL DÍA

La Comisión de Usuarios Rinconada era una de las dos comisiones pertenecientes la Junta de Usuarios Santa que no había logrado renovar su consejo directivo. La otra es la Comisión de Usuarios Suchimán

El domingo 16 de abril tanto la Junta de Usuarios Santa como cuatro de sus comisiones eligieron a sus representantes en una votación universal en el local de la comisión San Bartolo. Solo las comisiones de Rinconada y Suchimán no pudieron elegir a sus representantes porque no lograron instalar sus mesas de sufragio debido al ausentismo de los usuarios.

Como la mayoría de comisiones de usuarios del país no consiguieron elegir a sus consejos directivos para el periodo 2017-2020, el Estado ordenó nuevas elecciones. Para ello, el 19 de abril fue publicado el Decreto Supremo nº. 003-2017-MINAGRI que ordena a todas las organizaciones de usuarios de agua que no consiguieron renovar sus dirigencias desarrollar un “proceso electoral complementario” que debe culminar el 30 de julio.

A DESTIEMPO. La Comisión de Usuarios de Rinconada debió renovar su directiva el pasado 16 de abril.

Adicionalmente, se emitió la Resolución Jefatural n°. 091-2017-ANA que manda a las juntas y comisiones que no lograron elegir e instalar sus Comités Electorales y de Impugnaciones hasta el 18 de junio, renovar sus consejos directivos en una asamblea general extraordinaria. En el caso de las comisiones, esa renovación de directivos debe realizarse como máximo hasta el 9 de julio. En este contexto que se dio la elección de ayer.

El dato

La Comisión de Usuarios de Suchimán elegirá a su nuevo consejo directivo este domingo 9 del corriente.

(Redacción El Ferrol)