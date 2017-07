César Horna: “Vamos a trabajar en saber qué es lo que quiere el productor”

Usuario de Cascajal Izquierdo es uno de los candidatos a la presidencia de la Junta de Usuarios Irchim.

(Chimbote, 12/07/17).- César Horna, usuario de Cascajal Izquierdo, se ha lanzado para competir por la presidencia de la Junta de Usuarios Irchim para el periodo 2017-2020.

En esta entrevista, Horna promete a los usuarios ejecutar una auditoría de las cuentas de la junta, riego tecnificado, adecuación a la Ley n°. 30157 y trabajo transparente. Además, reconoce que la decisión de ser candidato la tomo el día de los bochornosos incidentes de la fracasada elección de los Comités Electoral y de Impugnaciones.

—¿Por qué quiere ser presidente de la junta?

—Me animó a postular tanta injusticia que he visto. Estoy hasta cierto punto indignado por todo lo que estoy viendo: una organización no se puede manejar así. Yo quiero el apoyo de todas las personas para reestablecer el respeto mutuo que debe de haber entre las personas.

—¿Por qué se animó justo ahora, que queda poco tiempo de acuerdo a lo indicado por las normas?

—Siempre he tenido varias propuestas de muchos amigos, pero yo no he querido serlo porque son ya 61 años de mi vida. Pensé ya tener una vida dedicada a mis actividades particulares, mis nietos, mis hijos y el proyecto que tengo de sembrar frutales, pero lo que me motivó fue el día 18 de junio, Día del Padre, (cuando ocurrió la frustrada elección de los Comités de Elección e Impugnación) y no me esperaba esta falta de respeto hacia las personas. Ahora estoy desde las dos de la madrugada despierto, leyendo las leyes, coordinando un montón de cosas y ya decidido a que estos tres años y meses (tiempo que pasará en la junta si es que gana) sean ya de respeto para los usuarios y de organización.

—¿Por qué no reclamó cuando Daniel Flores no hizo nada por acatar la Ley n°. 30157?

—Esto es una cuestión de reflexión. Creo que el fenómeno El Niño nos ha hecho reflexionar tanto: antes del 14 de marzo muchos de los usuarios hemos estado tan lejos de nuestras organizaciones, pero al cortarse el líquido elemento, por lo menos a mí, me ha hecho reflexionar mucho; realmente se ha permitido muchas cosas y espero que ese efecto niño siga permanente para poder ver el bosque y no el árbol. Así que el descuido es el motivo por el que no reclamé en su momento. Reconozco que mi sueño por hacer algo en conjunto ha sido en los gremios (agrarios). A mí siempre me han interesado los gremios, el agua siempre lo vi como una cuestión donde no debía yo participar, y quería reservarme para mi gremio de arroz, pero se ha presentado esta oportunidad y no encontré a alguien que pueda asumir esta responsabilidad, entonces… ahora estoy al frente.

—¿Tiene un plan de trabajo?, ¿qué acciones contempla? Describa las dos o tres principales.

—Sí tengo un plan de trabajo, pero por el momento tengo acciones inmediatas que hacer si yo salgo elegido.

—¿Qué acciones inmediatas ejecutará en la Junta de Usuarios Irchim?

—Primero, una auditoría y revisar las cuentas de la institución. Luego, adecuar los estatutos a la nueva ley, la ley no es mala, al contrario, lo único que se está exigiendo es un mayor control. Otra de las acciones es restablecer el respeto hacia el productor, vamos a trabajar en saber qué es lo que quiere, porque las funciones básicas de la junta son tres: el cobro de las tarifas, la distribución del agua y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica; tres cosas para las que hay personal y el presidente o la directiva van a tener un tiempo muy grande para ver qué quiere el productor.

—¿Qué más piensa ejecutar?

—Riego tecnificado: primero identificar los puntos de almacenamiento, tener pozas de manera conjunta, lo que ahora se está haciendo de manera individual, aún no tengo el proyecto pero se harán perfiles. Y lo otro es ver en qué cultivos va a ser exitoso el riego por goteo, sabemos que en La Carbonera hay rendimientos fabulosos en maíz, eso lo tendremos que observar; todo ello haciéndolo en parcelas de comprobación, esto no es difícil se comprueba una campaña y se le dice (al productor) hazlo porque vas a ganar y obtener rentabilidad.

—Usted ha mencionado las cuentas. Precisamente, uno de los hechos más polémicos de la administración dirigida por Daniel Flores es el de las cuentas bancarias a nombre de él y del tesorero del consejo directivo, en las que se deposita el dinero de las tarifas de agua. Le escuché decir en una radio que eso ya cambió. ¿Qué sabe exactamente?

—Sé que ya se está haciendo el depósito en una cuenta de la comisión. SedaChimbote comunica haber depositado 18 mil soles a una cuenta y tengo entendido que ya una comisión ha hecho su depósito a una cuenta, entonces ya se está moviendo esa cuenta. Ahora, yo digo: si ya tenemos un bien embargado, —que es el local—, si ya las personas tienen un bien cautivo para cobrarse, las cuentas ya deberían pasar a nombre de la institución; este tema lo analizarán los abogados.

—¿Qué otro problema le parece a usted que fue mal manejado por el presidente actual y que va a la reelección?

—La falta de liderazgo, en el manejo de la emergencia (los huaicos de marzo) se notó una falta de liderazgo total, el señor (Daniel Flores) se iba a Lima más que otra cosa a ver la modificatoria de una ley y ha habido algún momento en que el liderazgo lo asumió otra persona; en este tiempo de emergencia, el liderazgo no lo asumió como su responsabilidad. Esta es una historia por la que yo quisiera que este señor se vaya ya a su casa y que no esté en la institución por lo menos un buen tiempo, que reflexione sobre lo que ha hecho y lo que no, y de repente en algún momento la gente le podrá reconocer algunos valores que hasta el momento yo no lo encuentro.

—Los agricultores han perdido la confianza hacia sus dirigentes, ¿cómo hará para recobrarla?

—Estaré con ellos. En las noches, después de sus horas de trabajo, yo me ofrezco a realizar reuniones donde ellos quieran y tratar de conversar y saber qué es lo que quieren. El organismo máximo de una organización es la asamblea general extraordinaria, nosotros (los directivos) somos obreros que ejecutamos lo que ellos quieren, no es al revés y acá se está haciendo las cosas al revés.

—Ya que compite contra alguien que va a la reelección, usted representa la esperanza del cambio. ¿Qué cosas piensa cambiar en la forma de administrar la Junta de Usuarios Irchim?

—La trasparencia en el gasto corriente de las juntas. La gente debe de saber en qué se está trabajando, se debe decir al usuario esto se está gastando y de esta forma, pero ahora no se tiene ninguna información

—¿Cómo se hará el reparto del agua?

—La distribución del agua debe de ser parcelaria y esto no se da, ahora se abre el agua en la compuerta y el agua se va quedando en las partes más cercanas a las tomas principales y ya en la cola uno se abastece de agua de recuperación de los drenes y se deja al libre albedrío.

—De no ganar, ¿qué le pediría, como usuario, al ganador?

—Transparencia. Tiene que modificar mucho de su trato con la gente, aclarar muchas cosas, no faltar el respeto a los usuarios y pensar. También le diría que él tiene que hacer lo que el grupo de personas ordena, él no puede oponerse sobre eso.

—¿Por qué votar por César Horna?

—Es una cuestión de confianza, lo único que le pido a los usuarios que quieran votar por mí es que sigan confiando. Yo tengo 61 años, tengo un nombre y ese nombre tengo que seguir respetándolo; me comprometo a no defraudar a los usuarios. Podré equivocarme como cualquier persona, pero si hay algo por debajo de la mesa, eso no pasará. Yo quiero pasar ya a descansar con mis nietos y mis hijos, y quisiera ser recordado como una persona respetable y que ha intentado hacer las cosas bien.

PERFIL

- Nació un 10 de marzo de 1956. Tiene 61 años de edad. Es agricultor desde los 17 años.

- Aprendió a amar el campo por su padre, un agricultor y ganadero de un pueblo de Lambayeque.

- Su familia fue una de las primeras en comprar tierras a la Irrigadora Chimbote (1961).

- Ha desempeñado los siguientes cargos: tesorero del Comité de Productores de Arroz en 1983; directivo de un Comité de Riego en Cascajal Izquierdo; presidente de la Conveagro Santa y vocal en la Conveagro Nacional en el tiempo de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

- Actualmente, tiene 46 hectáreas en Cascajal Izquierdo donde siembra arroz.

(Redacción EL Ferrol)