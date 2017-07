Daniel Flores se lanza a la reelección para la Junta de Usuarios de Irchim

Asegura que ha hecho una eficiente y lo critican porque no se “entiende que estamos enrumbando el progreso”.

(Chimbote, 12/07/17).- Quiere repetir el plato. A pesar de que un gran grupo de agricultores de la Junta de Usuarios de Irchim cuestiona a Daniel Flores Bobadilla por supuestas irregularidades en el manejo de las cuentas de la organización agraria y de querer mantenerse en el cargo a pesar de ello, él se lanza nuevamente como candidato para el periodo 2017- 2020. Aquí algunas de sus razones.

—¿Por qué quiere ser reelegido en la junta de usuarios? Y sobre todo, ¿por qué hacerlo en el marco de una ley, la “30157”, que usted ha cuestionado desde que fue emitida y se negó a acatar hasta hace solo unos meses?

—Sigue mi oposición por la ley, ya que ésta hace que se presenten conflictos por la falta de interpretación práctica por parte del agricultor. La ley 30157, el decreto supremo que lo reglamenta, los distintos dispositivos que se emiten, los decretos y las resoluciones son para el común agricultor complicados de entender; tendrían que saber sobre jerarquía de normas, interpretación auténtica de la ley, porque hay un tema constitucional que es un tema de la violación a la libre elección democrática por el mismo gobierno.

Me motiva seguir porque yo podría decir claramente que he hecho una gestión muy buena, porque aparte de traer recursos de fuera, he incrementado el patrimonio. La gente protesta pero no entiende que estamos enrumbando el progreso.

Lo que el agricultor necesita es un dirigente que este a la altura de las circunstancias, no solo que se limite a administrar los pocos recursos que tiene.

—Usted expuso tres acciones en su plan de trabajo: la modificatoria a ley 30157, proteger los intereses de la institución y propone un plan de riego tecnificado. Empecemos por el principio, explíqueme por qué se debe modificar la norma con la que usted está postulando, a pesar de que se opone a ella.

—Esta ley es atentatoria contra los intereses de las junta de usuarios. Hoy se ha roto la institucionalidad, ahora las elecciones son por separado. O sea, no es obligación que salgan representantes de cada comisión para formar el consejo directivo de la junta, ahora puede ser de una sola comisión incluso. La ley no puede ser tan fácilmente aplicable; hay muchos parches. Uno tras otro, salen resoluciones y generan hasta ahora una crisis del proceso eleccionario.

—¿Qué tendría que pasar para se dedica a adecuarse a la Ley n°. 30157?

—Que la ley se modifique. Tengo entendido que la ley ya está modificada por el Congreso. Ahora, lo que falta es impulsar para que el Ejecutivo firme el presidente y el Ministro de Agricultura promulgue esa ley. (Con la Ley n°. 30157) Se ha modificado el sentido de la elección. No puede ser por separado porque la junta de usuarios es un directorio y no se puede designar de sus comisiones, como ahora se está hacendó por separado.

Segundo, que exista la democracia y la libertad de poder elegir de manera democrática, libre e independiente sin la intromisión del gobierno, del Congreso. Esta ley es atentatoria contra los intereses de las junta de usuarios, y hoy en día se ha roto la institucionalidad

—¿Cuándo se adecuaría?

—Falta que el Ejecutivo firme y luego se promulgue.

—Sobre el tema de los intereses de la institución. ¿De qué forma piensa concretar eso?

—Tenemos procesos judiciales en curso y hay que defendernos y tener algunas estrategias que no las voy a develar en la prensa, pero tenemos que proteger nuestro patrimonio; siempre con autorización de la asamblea general.

—¿La cuenta para el depósito del dinero de la junta seguirá a nombre de usted y de su tesorero?

—Sí, los procesos judiciales no nos avisan. Nosotros estamos iniciando un proceso penal, hoy en día a través de los procesos judiciales en curso se juegan los intereses de nuestro patrimonio y de nuestra tarifa.

—Me informaron que hay una cuenta donde se ha realizado un depósito por parte de SedaChimbote ¿Eso es cierto?

—Por supuesto, pero el candidato opositor (César Horna) de manera irresponsable ha revelado ese secreto, por eso él está descalificado como candidato, el señor está en la obligación de renunciar en su candidatura porque en términos militares aquel que devela los secretos de guerra se declara como traición a la patria, en este caso aquel que devela los secretos de protección de los bienes de su asociación no puede ser candidato.

—Entonces si es así, ¿por qué tienen aún cuentas con el dinero de la junta a nombres de ustedes?

—Pueden haber muchas cuentas más, nosotros no tenemos límite, como asociación de tener 20 o 30 cuentas y se pueden seguir abriendo, luego de que los procesos judiciales logren revestirse. Pero ahora que lo han develado (el secreto de la otra cuenta) tenemos que seguir protegiéndonos.

—En el caso del riego tecnificado, ¿qué tiene que decir?

—Por la experiencia de muchos años en el agro, la única manera de utilizar bien el agua y obtener utilidad para el agricultor es a través del riego tecnificado y para eso necesitamos que el gobierno nos dé un crédito especial para tecnificarlo, con uno o dos años de gracia y con intereses bajo el 8 %. Eso no lo podemos conseguir solos, tenemos que promover ser el motor para formar una junta de usuarios regional, somos seis juntas y si nos reunimos todos podemos lograr muchas cosas.

—¿Por qué los usuarios no le quieren en la Junta de Irchim?

—Es natural que no me quieran porque hay muchos que tienen pretensiones electoreras. A mí me critican por la compra del local, del vehículo y por defender el patrimonio, por poner las cuentas de la junta a nombre del presidente y del tesorero, pero se hizo para proteger nuestro patrimonio. Todas las críticas son destructivas, pero he conseguido el carro y el terreno para la institución en dos años y quería empezar a construir el local institucional, un edificio moderno, pero por lo del fenómeno no se ha podido.

El Ferrol tenía más preguntas para Daniel Flores, pero él de manera intempestiva y sin maneras cortó la entrevista con nuestra reportera, a pesar de que se le avisó que ésta tardaría unos minutos.

PERFIL

- Nació el 17 julio de 1961, tiene 55 años. Llegó a Chimbote a la edad de 4 años. Sus padres agricultores compraron una parcela en la época de la Reforma Agraria.

- Hace seis años, los padres de Daniel Flores fallecieron dejándole de herencia la parcela ubicada en Lacramarca Baja parcela Lote 8, con una extensión de 9 hectáreas tres cuartos, las cuales actualmente está en preparación para sembrar maíz.

- En 2013, fue elegido presidente en la Junta de Usuarios de Irchim por solo un voto de diferencia. También fue presidente de la Comisión de Regantes de Lacramarca Baja.

(Redacción El Ferrol)