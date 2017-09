Comisión de Usuarios de Tangay Alto Medio elige nuevo consejo directivo

Lista de Danilo Vásquez Cárdenas ganó por un voto de diferencia. La lista opositora anunció que impugnará la elección.

(Chimbote, 26/07/17).- La lista n°. 2, presidida por Danilo Luis Vásquez Cárdenas, fue la ganadora de la elección del consejo directivo 2017–2020 de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Tangay Alto Medio realizada hoy. La lista n°. 1, liderada por Gastulo Acevedo Valenzuela, perdió por tan solo un voto.

Desde las 9 a. m. (primera convocatoria), los agricultores de Tangay Alto Medio se dieron cita para elegir a su nuevo consejo directivo.

Las elecciones iniciaron después de la segunda convocatoria (9.30 a. m.) con la asistencia de 69 de los 136 agricultores que figuran en la relación validada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), entre hábiles y no hábiles.

La elección estuvo muy reñida. La lista n°. 2 ganó con 28 votos, solo uno más que la lista n°. 1. De forma adicional, se contabilizaron 8 votos en blanco y 6 viciados.

El sufragio se realizó bajo la modalidad de voto secreto y con la presencia de tres representantes de la Administración Local del Agua (ALA).

“Es iniciativa nuestra hacer un trabajo nuevo en la comisión. Estamos pensando en comenzar a trabajar con los comités de riego y también una fiscalización continua de Tesorería. Los trabajos los vamos hacer por comités; somos siete comités que vamos a formar una directiva”, declaró Danilo Vásquez Cárdenas.

“Esto ya ha sido maquinado. En primer lugar, al empezar las elecciones el jefe de debate no ha concientizado a los votantes. ¿De qué forma? Por ejemplo, cómo debía ir el papel de sufragio, y bueno, la gente ha votado y han roto los papeles. Ahora, otra cosa, se le hizo una objeción por lo que está en la ley que no deben participar los que no están en el RADA (Registro Administrativo de Usos de Agua); ellos han traído su abogado; lo han hecho de una manera no correcta. Vamos a ir a los aspectos legales”, aseguró el otro candidato, Gastulo Acevedo Valenzuela.

La elección se realizó en el local institucional de la comisión ubicado en Tangay y fue dirigida por el actual presidente de la comisión, Paulino Alejos Quiñones.

CONTEXTO

Esta elección se dio luego de que el 7 de julio fracasó su segundo intento para renovar su consejo directivo. Ese día los agricultores decidieron suspender la asamblea general porque los candidatos de una de las listas no cumplían con los requisitos de ley. Además, un grupo de usuarios rechazó a continuar depositando el dinero de la tarifa de agua en la “cuenta personal” de Daniel Flores Bobadilla, saliente presidente de la Junta de Usuarios de Irchim.

El dato

Un grupo de agricultores reclamó que se permitiera el ingreso de la prensa. Solo después de sus protestas los periodistas de este medio pudieron entrar.

(Redacción El Ferrol)