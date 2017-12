César Horna: “Trabajaremos con las comisiones y los usuarios”

Una auditoría de las cuentas y aumentar la dotación de agua son sus principales propuestas para la Junta de Usuarios Irchim.

(Chimbote, 10/11/17).- César Horna Fernández, agricultor de Cascajal Izquierdo, se ha lanzado como candidato para la presidencia de la Junta de Usuarios Irchim para el periodo 2017-2020. Él sabe que los problemas del agro no son pocos, pero está seguro de que con trabajo y unión se pueden ir superando de a pocos.

César Horna mencionó que quiere ser presidente de la junta para organizar, trabajar y realizar un cambio en esta institución. “Quiero ordenar y dejar atrás el desastre en el que está la administración de la junta. El trabajo técnico no se ha realizado en estos tres años. Necesitamos un cambio radical y para ello necesitamos la unidad, el trabajo no solo de los ocho que van a ser elegidos sino de todos los usuarios”, afirmó.

Dentro de las primeras acciones que realizará de salir ganador, Horna Fernández mencionó las siguientes: auditar las cuentas de la junta, evaluar el personal, coordinar con otras organizaciones agrarias la reactivación del Foaps, aumentar la dotación de agua en el canal troncal, enfatizar la defensa legal en los juicios que afronta la junta, elaborar los estatutos de la institución, elaborar el inventario de la infraestructura menor de riego para establecer necesidades, entre otras.

El plan de trabajo de Horna contempla, además, capacitar a los usuarios en el uso eficiente del agua, incorporar el riego por goteo, promover la actividad empresarial productiva, exigir la ejecución de Chinecas con bocatoma única y reservorio en La Huaca, entre otras.

“El agricultor tiene una idea de lo que uno es y no es, de lo que uno ha sido, ha hecho y puede hacer. Les pido que voten por mí porque creo que he hecho todos los méritos suficientes para volcar este trabajo social. Estoy regresando después de 15 años para tratar de que me den su confianza para hacer algo para el bien de todos, haré un trabajo serio para mejorar la junta, ocho personas no van a solucionar el problema trabajaremos de manera coordinada con las comisiones y los usuarios”, señaló.

Plancha directiva:

Gástulo Acevedo Valenzuela

Eliseo Pacheco Rivera

César Aguirre Cribillero

Pedro Cantú Luna

Leoncio Mejía Nolasco

Aurelio Salvatierra Mercedes

Rene Tito Guerreros

DÍA DECISIVO

La elección del consejo directivo de la Junta de Usuarios Irchim se realizará este domingo 12 del corriente en una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en la institución educativa n°. 89004 Manuel Gonzales Prada, ubicada en la cuadra ocho del jirón Alfonso Ugarte, frente a Registros Públicos.

Para esta elección se ha aprobado un padrón electoral de 2104 usuarios. La primera convocatoria es a las 9.30 a. m. y debe asistir un mínimo de 1063 usuarios (50 % más 1 del padrón) para dar por válida la asamblea, mientras que para la segunda convocatoria deben asistir 736 usuarios (35 % del padrón) para que la sesión sea legal.

En caso de que no se alcancen ningunos de los dos cúorums establecidos, la norma señala que debe procederse a elegir un Comité de Administración Temporal.

