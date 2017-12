Aseguran participación de usuarios en elección de la Junta Irchim

A pesar de que asamblea se realizará en la calle porque director de colegio Gonzales Prada ya no permitirá uso de su local.

(Chimbote, 11/11/17).- En la calle y bajo un toldo. Ese será el escenario en el que los usuarios de la Junta de Usuarios de Irchim elegirán mañana domingo a su consejo directivo 2017-2020. Sin embargo, la participación masiva en el acto democrático está asegurada, sostienen agricultores.

La elección, que tendrá lugar en una asamblea general extraordinaria, estaba programada para realizarse en las instalaciones de la institución educativa Manuel Gonzales Prada (octava cuadra del jirón Alfonso Ugarte, frente a Registros Públicos), pero a última hora el director del plantel canceló el préstamo del local.

EN LA CALLE, PERO HABRÁ ASAMBLEA

El cambio de planes fue confirmado a El Ferrol por integrantes de la comisión de agricultores que apoya la realización de esta elección, convocada por la Autoridad Local del Agua (ALA) Santa Lacramarca Nepeña.

Hugo Horna Arias, usuario de la Comisión de Cascajal Izquierdo, informó que las elecciones se realizarán en el frontis del colegio, en un ambiente preparado por la Municipalidad Provincial del Santa.

"Tengo entendido que la Ugel (Santa) ha retrocedido en ceder el local para evitar problemas dentro del colegio. A raíz de eso, se han reunido la Policía, la alcaldesa (provincial), la ALA, la Triple A y —para no modificar la dirección del acto— la alcaldesa se comprometió en colocar un toldo en el frontis del colegio", indicó.

El problema con realizar la asamblea general extraordinaria frente al “Gonzales Prada” es que esa calle está en plenos trabajos de cambio de su carpeta asfáltica y sus veredas. Sin embargo, según nuestras fuentes, la alcaldesa aseguró que el personal municipal arreglaría el lugar esta noche.

Horna Arias dijo esperar que las autoridades cumplan con su función el día de mañana. "Tengo entendido que la policía garantizará el desarrollo del proceso y esperemos que sea así, porque todos los agricultores están notificados sobre la asamblea y hay interés mayoritario en asistir", afirmó.

Mientras tanto, Pedro Varas Obregón, presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, destacó que así sea fuera del colegio, de todas maneras los agricultores asistirán a la asamblea.

"Los agricultores estamos todos preparados para asistir mañana. La gente está indignada con todo esto que está pasando, no es cosa de un capricho de un sector sino que esta situación ya cansó, así que mañana sí habrá elección", sentenció.

Varas también se mostró confiado en que la presencia policial dará la seguridad del caso. "Irán más de 150 policías y no creo que haya disturbios. Además, la alcaldesa mandará a cerrar la calle y Alfonso Ugarte hasta Balta”.

LOS MIEDOS DE LA UGEL

Por su parte, el director de la Ugel Santa, Robert Iturria Huamán, explicó las razones para la repentina cancelación del préstamo del local.

Indicó que fue él quien recomendó al director del colegio que ya no permitiera la elección de los agrarios en el plantel, cuando se enteró de que el recurso de amparo interpuesto por Daniel Flores Bobadilla, actual presidente de la Junta de Usuarios Irchim por extensión de mandato, había sido admitido a trámite. Además, dijo, se informó también de la situación de conflicto al interior de esa organización.

“Cuando me solicitaron el local no me explicaron todo ese contexto (el conflicto), así que dada esta coyuntura y existiendo este recurso de amparo, en salvaguarda del plantel, le di mi recomendación al director (…) El jueves por la tarde me enteré del tema y el viernes por la mañana hablé con el director del Gonzales Prada, fue él quien tomó la decisión y quien habló con la ALA”, precisó.

Robert Iturria dijo que consultó su decisión el asesor legal de la Ugel y tomó esa decisión para no exponer a la institución educativa. “Para evitar daño o actos de violencia teniendo en cuenta que el lunes tenemos clases (…) He actuado así al enterarme del riesgo”, acotó.

Más datos

Para esta elección se ha aprobado un padrón electoral de 2104 usuarios.

La asamblea general extraordinaria tiene dos citaciones: a las 9.30 a. m. y 10.30 a. m.

A la primera convocatoria debe asistir un mínimo de 1063 usuarios (50 % más 1 del padrón) para dar por válida la asamblea, mientras que a la segunda deben asistir 736 usuarios (35 % del padrón) para que la sesión sea legal.

En caso de que no se alcancen ningunos de los dos cúorums establecidos, la norma señala que debe procederse a elegir un Comité de Administración Temporal.

Dos candidatos han anunciado su postulación a la presidencia: César Horna Fernández, agricultor de Cascajal Izquierdo, y Félix Cárdenas López, usuario de Pampa de Vinzos.

El Ferrol intentó comunicarse con el titular del ALA Santa Lacramarca Nepeña, pero no obtuvo respuesta.

(Redacción El Ferrol)