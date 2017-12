Usuarios de Junta Irchim eligen Comité de Administración Temporal

Francisco Valverde Domínguez estará al frente de la junta por cuatro meses, por decisión de la asamblea general.

(Chimbote, 12/11/17).- Con 505 votos a favor, la lista electoral de Francisco Valverde Domínguez, la única en competencia, se convirtió esta mañana en el flamante Comité de Administración Temporal de la Junta de Usuarios de Irchim, órgano que conducirá los destinos de esta organización agraria durante 120 días.

La elección se dio dentro de la asamblea general extraordinaria convocada por la Administración Local del Agua (ALA) Santa Lacramarca Nepeña, desarrollada desde las 11.40 a.m. en la octava cuadra del jirón Alfonso Ugarte, frente al colegio Manuel Gonzales Prada, con la presencia de la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez, y la custodia de la Policía Nacional del Perú.

La votación fue a mano alzada por decisión de la mayoría (430 asistentes) y hubo 85 abstenciones. Hubo otra lista que se presentó como candidata, encabezada por Agustín Ledesma Aguirre, pero fue anulada porque él no figura en el RADA (Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua).

Los usuarios de la Junta Irchim eligieron un Comité de Administración Temporal porque la asamblea no alcanzó el cuórum que exige el Decreto Supremo n°. 013-2017-MINAGRI. Esta norma, en la que se basó esta elección complementaria, exige la asistencia de 1063 usuarios (50 % más uno del padrón electoral) para la primera convocatoria y 736 usuarios (35 % del padrón) para la segunda.

En total, asistieron 590 usuarios, que es el número de personas que ingresaron al área acondicionada por la Municipalidad Provincial del Santa hasta las 10.30 a. m., hora de la segunda convocatoria. Por ello, se procedió a elegir el comité temporal.

El Comité de Administración Temporal estará a cargo de la junta por cuatro meses y dejará el cargo al consejo directivo 2017-2020, el cual para entonces ya deberá haber sido elegido en una asamblea general extraordinaria.

Acompañan a Francisco Valverde: Daciano Cerna Papa, como vicepresidente, y Cecilia Caballero Guillén, como vocal.

“AYÚDENME, PORQUE NO SERÁ FÁCIL”

En sus primeras palabras como presidente temporal, Francisco Valverde invocó a todos los usuarios apoyar su gestión para poder sacar a la “mafia” que está en la junta, en clara alusión a la directiva que lidera Daniel Flores Bobadilla.

“Esto no lo vamos a resolver en 120 días, pero vamos a dar los primeros pasos; ayúdenme porque esto no será fácil porque esto es una mafia que no está solo en la junta sino en las comisiones (…) Hemos tenido que hacer todo esto porque la mafia no quiere dejar el cargo”, afirmó.

Garantizó que solo estará en el cargo los cuatro meses que manda la ley y anunció que su comité no cobrará viáticos. También pidió el apoyo de otras entidades, empezando por la ALA.

“El ALA también es culpable de esto (de las elecciones retrasadas) y quiero que en esta travesía me ayude; también buscaré a la Contraloría y a los congresistas; hay que evaluar también las comisiones de regantes. Compañeros no me abandonen, esta es una travesía de todos”, finalizó.

EL FACTOR FLORES

La principal tarea de Valverde y el resto de su comité será sin duda recuperar el control de la Junta de Usuarios Irchim, actualmente en poder de Daniel Flores, presidente del consejo directivo anterior que tiene una extensión de mandato y asegura haber sido reelegido en una elección realizada el 13 de julio, designación cuya inscripción ha sido rechazada dos veces por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Unos días antes de la elección, el Poder Judicial admitió a trámite un recurso de amparo presentado por Flores.

MÁS DATOS

- Los usuarios llegaron hasta el lugar de la asamblea desde las 8 de la mañana.

- Toda la cuadra fue aislada por efectivos de la Policía Nacional.

- El registro de los asistentes culminó a las 11.30 a. m.

- Personal del ALA dirigió la elección del presidente de asamblea y luego se quedó como observador.

- Este ha sido el cuarto intento por renovar cargos en la Junta Irchim. Finalmente, lo consiguieron.

(Redacción El Ferrol)