Agricultores volverán a reparar quiebras del Canal Principal Chinecas

Para realizar el trabajo de mantenimiento se acordó cortar el agua los días lunes 4 y martes 5 de diciembre.

(Chimbote, 22/11/17).- ¡Otra vez! Los agricultores del valle Santa volverán a realizar labores en el Canal Principal Chinecas. Esta vez repararán de manera provisional 171 metros de acueducto, todo ello ante el peligro de perder sus cultivos por la falta de agua.

Este acuerdo fue tomado hoy en una reunión que sostuvieron los directivos de las Juntas de Usuarios Santa, Irchim y Nepeña, así como los representantes de las comisiones y comités de usuarios de agua y la asociación de productores La Carbonera, con el gerente general del Proyecto Especial Chinecas, Edilberto Ñique Alarcón.

En la mencionada cita, el presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, Pedro Varas Obregón, manifestó que ellos mismos podían reparar provisionalmente el canal y solo necesitaban que el proyecto Chinecas programe dos días de corte.

“Hemos esperado pacientemente, pero esto ya se acabó, ya llegó al tope. El domingo hemos ido y hemos visto cuántas partes están mal del canal y qué se necesita para nosotros poder traer los 21 metros cúbicos que requerimos y así regar nuestros cultivos. Estamos decididos. Si ustedes no pueden hacerlo, nosotros sí podemos”, afirmó.

El presidente del Comité de Administración Temporal de la Junta de Usuarios Irchim, Francisco Valverde Domínguez, cuestionó la inoperancia de Chinecas e indicó que los trabajos se ejecutarían con el dinero de los agricultores, porque de lo contrario los trámites burocráticos demorarían más.

“Ocho meses no justifica por ningún lado que se tenga que decir todavía no hay; si ustedes no pueden, nosotros sí podemos. Ustedes tienen un plantel de ingenieros que, creo yo, son poco capaces. Nosotros lo vamos hacer con nuestro dinero, no queremos que Chinecas invierta porque el trámite burocrático es el que más hace daño, es indolente. Hemos traído una propuesta: en dos días, con la cantidad de gente que tenemos y con la voluntad; hoy está Nepeña inclusive. No necesitamos dinero solo la presencia de ustedes como técnicos”, propuso.

Ante este pedido, el gerente de Chinecas, Edilberto Ñique, accedió y manifestó que no estaba en contra de que hagan el trabajo. “Iremos en forma conjunta con el área de Operación y Mantenimiento para ver estos puntos que nos han nombrado, para garantizar que al poner los 21 metros cúbicos el sistema no colapse, entonces vemos y hacemos un trabajo coordinado con ustedes”, respondió.

Ñique Alarcón argumentó que la rehabilitación del Canal Principal Chinecas ha tardado por un problema con el proyectista de la obra. “El trabajo de rehabilitación ha tardado porque el proyectista no quería asumir responsabilidad de modificación del expediente técnico. Entonces, por ley, la única persona que puede modificar es el que lo ha hecho, (pero) ya felizmente se ha llegado a un acuerdo con él para corregir algunas cosas”, comentó.

En la reunión, Ñique aprovechó para presentar al nuevo gerente de Operación y Mantenimiento, Carlos Pereda Méndez, quien asumió esta gerencia hoy.

LOS ACUERDOS

Realizar una visita a los puntos críticos en dos días: el jueves 23 desde la bocatoma La Huaca y el viernes 24 desde la bocatoma La Víbora.

Programar como fecha de corte de agua los días 4 y 5 de diciembre para ejecutar el mantenimiento del canal en sus tramos críticos.

Programar un fórum conjunto entre las juntas de usuarios y el proyecto Chinecas para exponer la problemática del valle y sus soluciones, así como una presentación del gerente de Chinecas sobre el estado situacional y las perspectivas de desarrollo del Proyecto Especial Chinecas.

Entregar una copia de los expedientes técnicos de las obras de prevención a los representantes de las juntas de usuarios.

Entregar una copia del seguro de Chinecas a las juntas de usuarios.

Declarar reuniones de coordinación permanentes entre los agricultores y Chinecas.

El dato

Actualmente, el agua que transporta el Canal Principal Chinecas es de 17 metros cúbicos por segundo y se tiene proyectado que llegue a los 21 metros cúbicos.

(Redacción El Ferrol)