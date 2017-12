Presidente de Comisión de Cascajal Izquierdo denuncia amenaza de muerte

Pedro Varas informó que le exigen depositar dinero a la cuenta de la Junta Irchim. Sospecha del expresidente Daniel Flores Bobadilla.

(Chimbote, 19/12/17).- Extraña extorsión. El presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, Pedro Varas Obregón, denunció que una persona desconocida amenazó con quitarle la vida, si es que no coloca el dinero de su comisión en la cuenta de la Junta de Usuarios Irchim.

El dirigente hizo esta grave denuncia durante la asamblea general de la Junta de Usuarios Irchim realizada la mañana del 15 del corriente en el local de la Comisión de Usuarios Cascajal Izquierdo.

Pedro Varas precisó que la amenaza ocurrió este jueves 14 del corriente a través de una llamada telefónica, en la que le conminaron a depositar los 70 mil soles de su comisión a la cuenta de la junta de usuarios. En caso contrario, su vida corría peligro.

“Mientras me dirigía a Chimbote, alguien se comunicó conmigo y se hizo pasar por un trabajador de la Junta (Irchim). Éste con voz desafiante me amenazó de muerte si no realizaba el depósito”, narró.

Varas Obregón no pudo evitar relacionar esa extorsión con el expresidente de la Junta de Usuarios Irchim, Daniel Flores Bobadilla, pues —según explicó— días antes el exdirigente le llamaba insistentemente para que realice el depósito.

“No depende de mí como presidente, depende de la asamblea general de la Comisión de Cascajal Izquierdo. Ellos me apoyan y saben que he llevado una gestión limpia y transparente. Eso me fortalece”, comentó.

El dirigente agrario ya realizó la denuncia de la extorsión, en compañía de su abogado, ante la Policía y espera que las autoridades le ayuden en su caso. Hasta el momento, los policías le han informado que la llamada ha sido realizada desde el asentamiento humano San Pedro, en la avenida Marginal.

El presidente del Comité de Administración Temporal de la Junta Irchim, Francisco Valverde Domínguez, manifestó su apoyo a Varas. “Es nuestro presidente y confiamos que esto se va a solucionar”, mencionó.

(Redacción El Ferrol)