Chinecas genera rechazo al acordar de mala forma nuevo corte de agua

Gerente del proyecto permitió participación en reunión de exdirigentes de la Junta Irchim, en lugar de las nuevas autoridades.

(Chimbote, 07/01/18).- En medio de escándalo, el Proyecto Especial Chinecas y un grupo de agricultores locales acordaron realizar un nuevo corte de agua de tres días en el canal principal. El acuerdo, sin embargo, le ha valido la declaratoria de guerra de la Junta de Usuarios Santa y dos comisiones más.

LA BRONCA

El viernes 5 del corriente, minutos después de las 10 de la mañana, el local de la Cámara de Comercio y Producción del Santa era un bochinche. Una veintena de agricultores protestaba en la entrada a su sala principal porque no se les permitía el ingreso a una reunión con funcionarios del Proyecto Especial Chinecas. La orden era solo dejar pasar a los dirigentes de cada comisión o junta de usuarios.

“No sé lo que tratan de esconder, a qué cosa tienen temor. (…) Es un proyecto que se financia con el dinero que pagan los agricultores por el uso de la infraestructura hidráulica mayor y tenemos el derecho de intervenir, de involucrarnos, para ver cuál es la gestión que se está haciendo”, expresó Hugo Horna Arias, agricultor de Cascajal Izquierdo y uno de los que pugnaba por entrar.

Pero la incomodidad no solo era por el cierrapuertas sino por la forma en que se convocó, el local usado para la reunión y porque se permitió el ingreso de un personaje polémico en el sector agrario y que no es actualmente dirigente: el anterior presidente de la Junta de Usuarios de Irchim, Daniel Flores Bobadilla.

“Todo esto está mal de parte del gerente general de Chinecas; esto no debió de convocarse así. (Daniel) Flores no tiene nada qué hacer acá. Este tema (el corte de agua) es importante para todos los agricultores. Nos hubieran acondicionado un lugar para estar presentes y que solo los dirigentes hablen. No entiendo para qué teníamos que venir a la Cámara de Comercio cuando Chinecas tiene su local”, protesto Daciano Cerna Papa, agricultor de Pampa de Vinzos.

EL ACUERDO

A pesar de los reclamos, la reunión se inició y a la mitad de ésta el presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Derecho, Marcos Girón Capa; el presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, Pedro Varas Obregón; y el presidente del Comité de Administración Temporal de la Junta de Usuarios Irchim, Francisco Valverde Domínguez, se retiraron del local.

“Sin duda se está dando lo que siempre se ha dado: hay un grupo de bandoleros que quieren que se haga lo que ellos quieren. Nosotros no. Incluso por información de Dante Salazar (gerente técnico de la gestión que encabezaba Flores Bobadilla) se hace pasar a las personas que ellos creen convenientes”, se quejó Francisco Valverde.

La salida de los tres dirigentes no evitó que la reunión prosiguiera y al final se acordó programar el corte de agua en el Canal Principal Chinecas los días 19, 20 y 21 de enero, días en los cuales los técnicos del seguro realizarán una evaluación de las partes dañadas en la infraestructura mayor por el fenómeno del Niño Costero.

La inspección al canal tiene por objeto verificar que lo consignado en el expediente técnico es correcto, y tras ello se iniciarán por fin los trabajos de reconstrucción en el acueducto.

LA GUERRA

A pesar de la importancia de la actividades que se realizarán durante la “seca”, Valverde Domínguez manifestó que no aceptarán ese corte de agua porque el proyecto Chinecas convocó a exdirigentes y anunció el cierre del dialogó con esa institución.

“Chinecas está mal porque los funcionarios no sirven. Ahora será la lucha contra Chinecas, ellos no saben con quién están, si con Dios o con el diablo. Nosotros no vamos a volver a conversar con ellos, iremos a las bases y lo que acordemos, lo llevaremos a la práctica. No aceptaremos el corte, haremos una marcha para pedir la reorganización de Chinecas”, declaró.

ANTECEDENTES

Cabe precisar que la incomodidad de los dirigentes de la Junta Irchim se inició mucho antes de la reunión, pues el proyecto Chinecas había enviado la invitación a la cita al expresidente Daniel Flores y no al actual presidente transitorio Francisco Valverde.

Tras los reclamos, el gerente del proyecto Chinecas, Edilberto Ñique Alarcón, se disculpó diciendo que había sido un “error”. Sin embargo, el día de la reunión sí se dejó entrar a Daniel Flores. Esa fue la gota que derramó el vaso.

Más datos

Esta es la segunda vez que se programa el corte para la contrastación de los daños que señala el expediente técnico con la visita in situ en el canal principal.

La primera “seca” iba a ser los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2017 pero no se llegó a realizar.

(REDACCIÓN EL FERROL)