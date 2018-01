Más de 100 agricultores protestan frente a la Sunarp

Usuarios de la Junta Irchim exigen que el Tribunal Registral se pronuncie sobre apelación de Daniel Flores que impide marcha de la organización.

(Chimbote, 17/01/18).- Como ya lo habían anunciado, más de un centenar de agricultores de la Junta de Usuarios de Irchim protestaron en el frontis de la sede local de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) exigiendo el pronunciamiento del Tribunal Registral respecto a la apelación interpuesta por Daniel Flores Bondailla, expresidente de la mencionada organización agraria.

La petición pendiente de Daniel Flores, presentada el 16 de diciembre de 2017 ante el Tribunal Registral, impide que Francisco Valverde reciba la vigencia de poder como nuevo titular de la organización agraria.

Los usuarios exigieron el reconocimiento del Comité de Administración Temporal (CAT), con carteles en mano conteniendo frases como: “¡Fuera Bobadilla, los campesinos te rechazan!”; “Sunarp escucha, fuera Bobadilla”; “Ministerio Público atiende a nuestro pedido, los agricultores exigimos justicia, basta de corrupción”, entre otras.

La protesta tuvo la participación de integrantes de las comisiones de usuarios Cascajal Derecho, Cascajal Izquierdo, Lacramarca Baja, Tango Bajo Los Álamos, Tango Alto Medio, Vinzos y Pampa de Vinos, quienes se dieron cita desde las 9 de la mañana en la avenida Buenos Aires, en la zona conocida como Cinco esquinas, y luego marcharon hasta la Oficina Registral Chimbote de la Sunarp.

“El Tribunal Registral ya debía de haber resuelto el problema y hasta ahora no lo ha hecho; no hay dirigente reconocido, no hay una representación; todo depende del tribunal. Nuestra inscripción está suspendida, no tenemos ninguna observación, solo esperamos su pronunciamiento”, dijo Francisco Valverde Domínguez, presidente del Comité de Administración Temporal.

El plantón duró hasta las 11.30 a. m., hora en que Francisco Valverde terminó su breve charla con el jefe de la sede local de Sunarp, Ramiro Moreno Silva, y anunció que viajaría a Trujillo a las 3 de la tarde para entrevistarse con representantes del Tribunal Registral.

Minutos después, el registrador público Ramiro Moreno explicó con más detalle las razones del viaje. “En el procedimiento registral hay dos instancias: en primera instancia, el registrador y en segunda el Tribunal Registral. Ese título esta apelado al tribunal para que emita una resolución, no está acá. Por eso, es que ellos irán a Trujillo a la sala del tribunal, dependiendo la forma como resuelva. Ellos dirán si se pueden inscribir o no, el tribunal resuelve en un promedio de 30 días hábiles, seguramente estará resolviendo en estos días”, señaló.

DOS MESES ACÉFALA

La Junta de Usuarios Irchim vive un desgobierno desde 2017. En noviembre del mismo año eligió a su CAT y hasta ahora la inscripción de esta representación dirigencial se encuentra pendiente, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Registral sobre la apelación de Flores Bobadilla, quien busca inscribir al consejo directivo de su reelección para un segundo mandato.

“Estamos intentando inscribirnos desde hace dos meses, no podemos hacer las gestiones en la reconstrucción con cambios porque no tenemos representación legal, no podemos hacerlo ni él (Daniel Flores). Queremos que Registros Públicos resuelva el problema que dé el informe que corresponda, que diga quién tiene el derecho y quién no”, sentenció Valverde Domínguez.

Cabe precisar que la supuesta reelección de Daniel Flores se dio en una asamblea general llena de cuestionamientos y que ya ha sido rechazada por la ALA Santa Lacramarca Nepeña y la misma Sunarp en primera instancia.

(Redacción El Ferrol)