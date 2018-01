Cortaron desde hoy el servicio de agua en el Canal Principal Chinecas

La dotación se restablecerá el lunes 22. El objetivo es que la empresa aseguradora verifique los daños en la infraestructura para iniciar su reconstrucción.

(Chimbote, 19/01/18).- El Proyecto Especial Chinecas interrumpió desde hoy a las cero horas el servicio del Canal Principal Chinecas, dejando sin agua a los valles Santa, Lacramarca y Nepeña, así como a los pobladores del distrito de Nuevo Chimbote.

El corte se prolongará hasta el 21 del corriente y tiene por objetivo que los técnicos de la compañía aseguradora terminen de verificar y evaluar los daños sufridos por el acueducto el 14 de marzo de 2017, por los huaicos del Niño Costero, y tras ello dar inicio a la etapa de reconstrucción de la infraestructura.

La suspensión de la dotación es la primera del año, pero la tercera desde que el canal principal quedó inoperativo por los desbordes de las quebradas. En las dos primeras fueron los mismos agrarios quienes realizaron las reparaciones para poder transportar agua de forma provisional.

EN CONTRA

El corte, también conocido como “seca”, se efectúo a pesar de que los titulares de las comisiones de usuarios de Cascajal Derecho y Cascajal Izquierdo, y del Comité de Administración Temporal de la Junta de Usuarios Irchim, estaban en contra.

Los dirigentes de las organizaciones nombradas indicaron que no apoyan el corte de agua porque el proyecto Chinecas acordó esa acción con una dirigencia paralela de la Junta Irchim.

“Le hemos hecho llegar dos documentos a (el proyecto) Chinecas, de fechas 8 y 18 de enero, manifestándole que no nos responsabilizamos de lo que pueda pasar; no hemos coordinado ninguna acción respecto a ello y no nos hemos reunido todos los actores involucrados: agricultores, Chinecas, empresas exportadoras, SedaChimbote. Ellos (Chinecas) han coordinado algo con una directiva que no tienen ninguna vigencia, el señor (Daniel) Flores (Bobadilla) fue a la reunión y no tiene ningún poder, en cambio el de nosotros por lo menos está en trámite”, explicó Francisco Valverde Domínguez, presidente del Comité de Administración Temporal.

Marcos Girón Capa, presidente de la Comisión de Cascajal Derecho, también manifestó su incomodidad. “Estamos fastidiados, ellos (proyecto Chinecas) coordinaron con Flores Bobadilla, a pesar de que se le envió un documento a Chinecas diciendo que el señor no tiene ningún poder. En una reunión habíamos acordado realizar un corte para que se limpien los túneles y ese mismo día que la empresa del seguro aproveche para hacer su trabajo, pero no fue así, no nos respetan y nos hacen de lado”, se quejó.

ANTECEDENTES

Es necesario precisar que este corte se acordó, a puerta cerrada, en una reunión en medio de gritos y reclamos el 5 de enero. Esta cita estuvo programada para las 10 de la mañana en la Cámara de Comercio del Santa, y solo dejaron ingresar a dirigentes agrarios y representantes del Proyecto Especial Chinecas.

En esta reunión no participaron los representantes de la Comisión de Usuarios de Cascajal Derecho, Marcos Girón Capa; el presidente de la Comisión de Usuarios de Cascajal Izquierdo, Pedro Varas Obregón; y el representante del Comité de Administración Temporal, Francisco Valverde Domínguez.

SI NO SE PREPARON, HABRÁ PERDIDAS

Al respecto, el gerente técnico de la Junta de Usuarios Santa, José Morales Ramírez, advirtió que esta seca por tres días no afectará los campos de cultivo de los agricultores que tomaron sus precauciones con anterioridad.

“Si este corte ha sido programado con anterioridad, entonces los agricultores han hecho su riego, como una forma de prevención a lo que se viene. Tres días no afectará mucho, siempre y cuando el corte sea previsto; cuando es imprevisto sí afecta en un 30 a 40 por ciento el rendimiento del cultivo, dependiendo el estado vegetativo en el que se encuentra”, explicó José Morales.

El dato

Hasta ayer el Canal Principal Chinecas transportaba 14 metros cúbicos por segundo.

(Redacción El Ferrol)