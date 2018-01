Autoridades deciden ampliar plan de reconstrucción para agro santeño

Agrarios de la provincia del Santa consiguieron que se incluyan dos obras más, tras inspección conjunta a puntos críticos.

(Chimbote, 26/01/18).- Autoridades nacionales y provinciales, junto a dirigentes agrarios, se reunieron hoy para evaluar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios referido al sector agrario de la provincia del Santa y decidir si adicionaban nuevas obras.

La inclusión de más obras quedó aprobada, tras una visita de campo a los puntos críticos sugeridos por los agrarios que culminó pasada las 6 de la tarde.

Las autoridades nacionales decidieron adicionar al plan de reconstrucción del sector agrario solo dos obras más: el encausamiento de la quebrada Cascajal y la construcción de un enrocado en la cabecera del río Lacramarca (“kilómetro 42 ½”), por el peligro que representan para la población.

La próxima semana realizarán más visitas para adicionar más obras en puntos críticos.

LA REUNIÓN

La evaluación de las obras del plan de reconstrucción se dio durante el taller denominado Reconstrucción con Cambios en el Sector Agrario, realizado desde las 9.48 a. m. en el auditorio de la Municipalidad Provincial del Santa, en,

Este taller tuvo como objetivo principal: informar sobre las obras priorizadas hasta el momento e incluir las faltantes.

“El objetivo de esta reunión es ver qué infraestructura no está en la evaluación que hizo la ANA (Autoridad Nacional del Agua) con las juntas de usuarios”, dijo el asesor de la alta dirección del Ministerio de Agricultura y Riego, Carlos Azurín Gonzales.

Por su parte, el gerente de la Reconstrucción con Cambios para Áncash, Manuel Bambarén Miasta, explicó que aún se pueden incluir más obras en el Plan de Reconstrucción con Cambios.

“La reconstrucción no tiene ningún problema de poder incluir algunos proyectos e intervenciones que se tenga que realizar y que han quedado fuera del inventario. Siempre se ha dicho, el plan integral de la reconstrucción no está escrito en piedra, es un plan flexible, para eso es importante realizar un recorrido cuenca por cuenca para hacer un inventario real, ya que hasta ahora no lo tenemos”, expuso.

En cuanto a labor del Ministerio de Agricultura y Riego, Carlos Azurín precisó que esa cartera le dará prioridad a la limpieza y reconstrucción de las bocatomas.

“Como ministerio, lo primero que vamos a priorizar son las bocatomas, porque si éstas no funcionan de qué sirve el canal; ahí va a entrar más agua y no voy a poder controlarla, va a entrar arena otra vez. La intensión es a partir de agosto empezar a trabajar la construcción”, apuntó.

Al finalizar la reunión las autoridades y agrarios se dirigieron a inspeccionar las siguientes zonas vulnerables: ingreso a Pampa Dura, cruce del río Lacramarca con el canal Chinecas, kilómetro 42 y medio en Palamenco, Obra de Arte y el Canal Aéreo.

LOS PARTICIPANTES

En esta reunión, participaron también: la alcaldesa de la Municipalidad Provincia del Santa, Victoria Espinoza García; los congresistas Ricardo Narváez soto y María Foronda Farro; y el representante de la Contraloría Regional sede Chimbote, Darío Valverde Cueva.

Asimismo, el coordinador del Programa Subsectorial de Irrigación, Miguel Sandoval Reyes; el director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Huarmey Chicama, Fernando Biffi Martínez; y el representante de AgroRural, David Gaspar Velásquez; y dirigentes agrarios.

LOS ACUERDOS

Los congresistas María Foronda y Ricardo Narváez plantearán que se reestructure la norma legal que crea el Plan de Reconstrucción con Cambios dada su inoperancia en los procesos de rehabilitación y reconstrucción, y que sea a través de un decreto supremo para que sean los sectores del Ejecutivo los que planteen directamente la obras. Los mismos legisladores solicitarán una reunión con la primera ministra Mercedes Aráoz para que los sectores competentes del Ejecutivo realicen directamente las obras de rehabilitación y reconstrucción y se reactive el programa Perpec (Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación) del Minagri. El representante del Ministerio de agricultura se comprometió a que el lunes 29 de enero se iniciarán los trabajos de descolmatación de los cuatro ríos: Lacramarca, Santa, Nepeña y Huarmey.

Más datos

Este año se ha destinado 7 mil millones de soles para la reconstrucción en todo el país.

Los días jueves y viernes de la próxima semana se realizará la visita a: la parte baja del río Santa, la quebrada San Antonio y La Carbonera; además de la cuenca de Nepeña.

(Periódico El Ferrol)