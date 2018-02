Agrarios del valle Santa Lacramarca crean una asociación de productores

La primera tarea de la entidad será hacer frente a la caída del precio del maíz que preocupa a muchos productores locales.

(Chimbote, 08/02/18).- Esta mañana, los agrarios decidieron formar la Asociación de Productores del Valle Santa Lacramarca. La decisión fue tomada debido a la crisis que atraviesa la agricultura en nuestra provincia, por la caída del precio del maíz y la posibilidad de que bajen otros productos más.

Este acuerdo para crear la asociación se concretó en las instalaciones del auditorio del hotel Montecarlo, donde se dieron cita alrededor de 50 productores de maíz, arroz, caña de azúcar, etcétera; además de usuarios de las comisiones Canal Chimbote, Canal Santa, Rinconada, Cascajal Izquierdo, entre otras.

El gerente técnico de la Junta de Usuarios Santa, José Morales Ramírez, exhortó a los agrarios para asociarse. “En nuestro valle, los agricultores estamos un poco distanciados, no nos comprometemos con nuestra agricultura propia del valle. En muchas ocasiones cuando se pide reunirnos, asociarnos, no participamos todos y si no lo hacemos, no vamos a salir adelante. Debemos seguir el ejemplo de nuestros hermanos de Casma, ellos han formado su asociación y han sobresalido”, expresó.

La Asociación de Productores del Valle Santa Lacramarca quedó conformada por 15 miembros fundadores y el siguiente consejo directivo: presidente, Yuri Sandoval Desposorio; vicepresidente, Luis Guzmán Cotrina; secretario, Alejandro Paredes Rodríguez; director de Economía, Pedro Varas Obregón; director de Capacitación, Kike Chumpitaz; director de Producción, Francisco Valverde Domínguez; y director de Comercialización, Carlos Palma Ramírez.

Sandoval Desposorio expresó que esta asociación trabajará para solucionar el problema de la caída de precios. “Con esta nueva directiva, en primer lugar, formaremos una agenda, nos organizaremos y propondremos una solución para la baja de precios. Es el momento de estar unirnos y entablar un diálogo con el ministro de Agricultura, y si no se llega a nada concreto realizar una medida más fuerte; si no se llega a un diálogo, uniremos fuerzas para irnos a un paro agrario”, manifestó.

LA CRISIS DEL MAÍZ

En esta reunión, convocada por la Junta de Usuarios Santa, los productores de maíz denunciaron que el precio de ese cultivo ha bajado de 0.90 a 0.60 céntimos de sol. Lo mismo hizo un productor de arroz que alertó que el precio de ese cultivo cayó en un punto hoy.

“En mi sector estamos mal, el precio del maíz ha venido bajando desde 0.90 céntimos hasta 0.60 céntimos que está actualmente. Tenemos cosechado harto maíz y no lo podemos vender porque sigue bajando el precio”, manifestó Armando Norabuena Escudero, agricultor de Pampa de Vinzos.

Félix Solórzano Uchalin, otro productor de maíz, informó que hasta el momento viene perdiendo el 50 % de sus ganancias. “Esta baja de precios se ha debido a que el gobierno (central) está importando maíz tanto de Estados Unidos como de Argentina, y eso perjudica al sector agrario. Nosotros hemos perdido, hemos tenido buena producción, pero el precio ha bajado hasta a 0.60 (céntimos) el kilo en chacra, es decir hemos perdido por hectárea 2 mil soles aproximadamente”, detalló.

Estos dos productores de maíz y otros propusieron reiteradamente la realización de un paro o al menos una movilización, pero su pedido fue rechazado con la promesa de usar esa medida de fuerza si el diálogo con el Ministerio de Agricultura no avanza.

(Redacción El Ferrol)