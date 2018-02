Comisión de Usuarios Lacramarca Baja: suspenden convocatoria a elecciones

ALA Santa Lacramarca Nepeña prefiere esperar a que la Sunarp responda una apelación.

(Chimbote, 16/02/18).- Los más de 300 agrarios de la Comisión de Usuarios Lacramarca Baja no podrán elegir a su consejo directivo para el periodo 2017-2020 este domingo, tal como estaba programado, porque la convocatoria fue suspendida.

La Administración Local del Agua (ALA) Santa Lacramarca Nepeña había convocado a una asamblea general extraordinaria para el día 18 de febrero en el auditorio de la Municipalidad Provincial del Santa, en la que se iba a renovar el consejo directivo.

SORPRESIVO. El comunicado que publicó el ALA Santa Lacramarca Nepeña.

Sin embargo, la ALA decidió suspenderla debido a que una lista de usuarios que ganó las últimas elecciones en una asamblea general ilegítima apeló ante el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunarp) su inscripción como el consejo directivo de dicha comisión.

Por esta razón, la Oficina de Administración Local del Agua Santa Lacramarca Nepeña emitió hoy un comunicado suspendiendo la convocatoria para las nuevas elecciones hasta conocer el pronunciamiento de la Sunarp sobre esa apelación.

“Se ha hecho una apelación a la Sunarp, pues el proceso eleccionario (anterior) no se llevó correctamente, no se llegó al cuórum requerido y han apelado al Tribunal (Registral). No estamos diciendo que ya no habrán elecciones, solo que se aplazarán hasta nuevo aviso, para así evitar generar mayores conflictos”, enfatizó el titular de la ALA Santa Lacramarca Nepeña, César Calderón López.

DETALLE. El ALA no piensa convocar a elecciones hasta que se conteste la apelación en el Tribunal Registral.

Por el momento, no hay fecha definida, pero la nueva convocatoria sería a más tardar la próxima semana, apuntó.

RECORDANDO

El 6 de julio de 2017, los integrantes de la Lista n°. 2, liderada por Benito Alegre Fernández, ganaron la votación para elegir al nuevo consejo directivo periodo 2017-2020, pero esa asamblea no tuvo el número de asistentes mínimo que ordena la ley para ser reconocido legítimo.

Benito Alegre intentó inscribir a su lista, pero la Sunarp de Chimbote le rechazó esa solicitud. Ahora ha apelado ante el Tribunal Registral con sede en Trujillo.

