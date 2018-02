Usuarios de Lacramarca Baja esperan respuesta de administrador de agua

Agricultores ingresaron una solicitud exigiendo que convoque a asamblea general para realizar nuevas elecciones.

(Chimbote, 19/02/18).- A través de una solicitud dirigida al titular de la Administración Local de Agua (ALA) Santa Lacramarca Nepeña, los agricultores de la Comisión de Usuarios Lacramarca Baja pidieron hoy que se convoque a nuevas elecciones para que cuenten de una vez con el consejo directivo 2017-2020.

Minutos antes del mediodía, una comitiva de los usuarios de Lacramarca Baja, designada ayer para realizar esta gestión, llegó al mismo local de la ALA para dejar el documento y hablar con el administrador César Calderón López.

La asamblea donde se iba a renovar el consejo directivo de dicha comisión de usuarios se iba a realizar este domingo 18, pero fue suspendida hasta nuevo aviso por la entidad convocante, la ALA Santa Lacramarca Nepeña, dos días antes, a través de un comunicado.

“Lo que estamos solicitando al administrador es que nos explique cuál ha sido el motivo para suspender las elecciones convocadas para ayer, y que vuelva a convocar a una asamblea general extraordinaria para elegir a nuestros representantes. Nos han recibido el documento, el administrador no nos pudo atender, por eso esperaremos una respuesta”, dijo Elmer Lázaro Castro, presidente del comité de gestión.

Santos Dulce Marcelo, integrante del mencionado comité, manifestó que al no tener representatividad, su organización agraria se atrasa. “El no tener representantes nos afecta: no tenemos un control del agua, no nos hacen un rol de turno, no sabemos qué día nos toca regar, estamos con el problema del canal que queremos que se reconstruya y no tenemos representantes; vemos solo retraso”, afirmó.

¿QUÉ DIRÁ? La ALA debe responder por qué suspendió las elecciones del domingo.

Aunque el administrador César Calderón no recibió a los agricultores, porque estuvo en una reunión con personal de su misma institución, El Ferrol sí llegó a conversar con él sobre ese tema porque lo visitó en su oficina más temprano.

El funcionario, sin embargo, se limitó a repetir el tenor de su comunicado: sí habrá elecciones en la Comisión de Usuarios Lacramarca Baja, pero esperará a que el Tribunal Registral responda la apelación de Benito Alegre Fernández, usuario que quiere inscribir a su consejo directivo elegido en una asamblea ilegítima.

“El proceso no se va a dar ahora, pero no estamos diciendo que no se va a dar sino solo que se ha aplazado. De todas maneras, convocaremos a elecciones, solo estamos esperando la respuesta ante el recurso de apelación interpuesto por Miguel Taboada Morales (abogado de Benito Alegre)”, expresó.

El Tribunal Registral, con sede en Trujillo, tiene por ley un plazo de cuatro meses para responder ante una apelación. Por eso, la desesperación de los usuarios de la comisión de Lacramarca Baja.

El dato

La asamblea general extraordinaria en la que la lista de Benito Alegre Fernández ganó las elecciones se realizó el 6 de julio, pero no tuvo el cuórum que exige la ley. Por eso, la Sunarp le negó su inscripción en primera instancia.

(Redacción El Ferrol)