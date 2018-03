Agricultores del valle Santa marcharán por caída de precios

Medida de protesta responde a que gestiones realizadas ante el Ministerio de Agricultura aún no tienen frutos.

(Chimbote, 05/03/18).- Desesperados. Los integrantes de dos comisiones de usuarios del valle Santa realizarán una movilización para exigir ayuda al Poder Ejecutivo ante la caída de precios de sus productos. Esto luego de que las salidas propuestas por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) siguen sin concretarse.

La marcha tendrá lugar el 13 de marzo del corriente y en ella los agricultores demandarán acciones rápidas del Gobierno Central para paliar la caída del precio del maíz, del arroz y, ahora también del algodón —según dijeron este producto bajó de S/. 192 a S/. 188 el quintal—.

“Estamos cansados que este gobierno (Ejecutivo) no se preocupe por nosotros (los agricultores). En Lima, queríamos reunirnos con el ministro, pero no fue así nos reunimos con el viceministro. Estuve presente en esa reunión y hasta ahora no hay ninguna solución. Por eso, ya no queremos que nos paren mintiendo. Hemos optado por hacer una paralización y si no nos hacen caso haremos un paro”, expresó Nicolás Flores Acosta, presidente de la Comisión de Usuarios de Rinconada.

Este acuerdo fue tomado en una asamblea de agricultores del valle Santa realizada en la Comisión de Usuarios San Bartolo, en la que participaron usuarios de las comisiones de Rinconada y San Bartolo. La movilización está programada para las 8 de la mañana. El punto de concentración será la plaza de armas de Santa.

SIN AVANCES CON MINAGRI

Los reclamos por la lentitud con que actúa el Ejecutivo ante la caída de precios en el maíz y otros productos tienen asidero real. Hasta la fecha, las autoridades del Minagri no han avanzando con lo ofrecido el 23 de febrero.

En el caso del arroz se comprometieron a hacer el seguimiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir un presupuesto de 51 millones de soles y en el caso del maíz se formó un equipo técnico entre el Minagri y los productores de nuestro valle y de otros valles del norte del país para elaborar una propuesta técnica y así regular el precio del maíz.

Estos acuerdos fueron tomados en la reunión sostenida entre el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan Risi Carbone, con representantes de la Asociación de Productores del Valle Santa Lacramarca, y agricultores de otros valles del país.

“La segunda reunión fue el 26 de febrero, para hacer la propuesta y dar solución al tema del maíz. Se dijo que a través de AgroPerú se iba a solicitar el crédito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero aún no sabemos si se dará. También hablamos sobre el Warrants (mecanismo por el cual se accede a préstamos garantizados por mercancía), el maíz se almacena, por varios meses, en lugar especial que se llama silos, hasta que el precio levante. Hasta el momento no hay nada concreto. Aún no tenemos fecha para reunirnos ni no nos vuelven a citar”, informó José Morales Ramírez, gerente técnico de la Junta de Usuarios Santa.

Para el gerente técnico, más que una marcha de protesta se necesita una propuesta técnica definida. “Está bien la movilización, pero se tiene que tener una propuesta técnica, no se trata de pedir por pedir al Estado. El tema es tener una asociación bien organizada legalmente para que con eso podamos luchar y hacer planteamientos técnicos, pero no hay interés”, enfatizó.

Una prueba de ese desinterés es el siguiente: hasta ahora solo 5 de los 15 agricultores que conforman la Asociación de Productores del Valle Santa Lacramarca se han acercado al notario para firmar y poder inscribirse, a pesar de que esta asociación se creó para gestionar ante el Ejecutivo las salidas al problema de los precios de sus productos.

El dato

En la movilización también se pedirán obras de prevención para el río Santa que van más allá de la descolmatación y que se baje el precio por concepto de tarifa de agua, pues se pretende cobrar 250 soles.

