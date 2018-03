Agricultores del valle Santa Lacramarca marchan por caída de precios

Anunciaron un paro nacional, si el gobierno central no da solución rápida para paliar la crisis agraria.

(Chimbote, 16/03/18).- Los productores agrarios del valle Santa Lacramarca realizaron una multitudinaria marcha desde la plaza de armas del distrito de Santa hasta la plaza 28 de Julio de nuestra ciudad, reclamando apoyo al gobierno para afrontar la caída del precio de sus productos.

Con gigantografías y pancartas en mano con frases como: “¡Señores del gobierno ya no más TLC que está matando a nuestra pequeña agricultura!”; “¡Ministro de Agricultura póngase a trabajar, gane su sueldo con dignidad!”; “¡Exigimos precios justos para nuestra producción agrícola!”; o “¡Subsidio en la compra de semillas, fertilizante e insumos para las próximas campañas de siembra!”, los agrarios se movilizaron con paso firme por las calles de Chimbote.

La protesta, realizada el 13 del corriente, tuvo participación de los agricultores de las comisiones de usuarios de Rinconada, Pampa de Vinzos, Canal Chimbote, San Bartolo, Cascajal Izquierdo, y del Frente de Organizaciones Agrarias, entre otros, los cuales se reunieron desde las 9 a. m.

“En el arroz el cultivo de arroz se invierte de 8 a 9 millones por hectárea en semilla, fertilizantes, insecticidas y mano de obra, estamos perdiendo entre 2 mil a 3 mil soles hectárea y eso es cuando se tiene chacra propia, si se alquila se pierde más”, dijo Miguel Pérez Manrique, presidente del Comité de Usuarios Nueva Esperanza, perteneciente a la Comisión de Usuarios San Bartolo.

Son más de cuatro mil agricultores afectados por esta crisis que atraviesa el agro, por el bajo costo del maíz, arroz, algodón y caña de azúcar; quienes tienen como único sustento esta actividad agrícola.

“Ante esta crisis queremos que el Estado nos compense. Ante la baja de precios, deben de darnos un subsidio al agricultor peruano”, manifestó Teófilo Quezada Barrionuevo, presidente de la Comisión Canal Santa.

Los agrarios se movilizaron desde la plaza de armas de Santa, llegaron a Chimbote y recorrieron por la avenida Gálvez, los jirones Espinar y Ruiz, y la avenida Bolognesi, llegando a la plaza 28 de Julio. La movilización duró hasta las 12:10 p. m.

EL ORIGEN DE LA PROTESTA

La razón del descontento de los productores es la falta de acciones de las autoridades ante la caída de los precios de sus productos.

Desde marzo, después del fenómeno denominado Niño Costero, el agro local atraviesa una crisis. La furia de la naturaleza no tuvo piedad con muchos hombres de campo y se llevó sus cultivos, por si esto fuera poco cuando intentaban levantarse, en diciembre empezó a caer el precio de sus productos.

El primero de los productos en bajar su precio fue el maíz, que en un inicio costaba S/. 1.10 el kilo en chacra, ahora cuesta 56 céntimos de sol. Le siguió el arroz que tenía un valor de S/. 1.20 el kilo y bajó a 80 céntimos el kilo; luego el algodón que bajó de S/. 190 a S/. 188 el quintal y ahora también la caña de azúcar —según dijeron este producto bajó de S/. 100 a S/. 60 la tonelada—.

ANUNCIAN PARO

Los hombres de campo anunciaron que de no tener una respuesta inmediata del Ejecutivo realizarán un paro agrario nacional. “Si nosotros no tenemos el respaldo y la respuesta necesaria que solicitamos al Gobierno, lamentablemente haremos un paro agrario regional y hasta nacional, porque no es solo la necesidad del valle del Santa sino de todo el Perú”, dijo Nicolás Gonzales Acosta, presidente de la Comisión de Usuarios de Rinconada.

Gonzales dio a conocer que envió documentos al ministro de Agricultura y Riego, José Arista Arbildo, y a los congresistas: Yesenia Ponce Villareal, Ricardo Narváez Soto y María Melgarejo Paucar, informándoles de la marcha realizada.

(Redacción El Ferrol)