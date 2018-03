Reconstrucción del Canal Principal Chinecas comenzaría la próxima semana

Es la cuarta vez que el gerente del proyecto anuncia inicio de los trabajos. Dijo que no denunciará a la aseguradora.

(Chimbote, 16/03/2018).- Una vez más. El gerente del Proyecto Especial Chinecas, Edilberto Ñique Alarcón, anunció que la obra de reconstrucción de la infraestructura hidráulica mayor, dañado seriamente desde hace un año por las lluvias y huaicos, comenzará la próxima semana.

“Evidentemente, ese trabajo de la reconstrucción (del Canal Principal Chinecas y Canal Aéreo) ha sido complicado, por condiciones que no las he generado yo. En julio he asumido el cargo y ordenar las cosas no ha sido fácil, pero ya se tiene entendido que las obras empezarán esta semana que viene. Ya todo se ha superado”, dijo Ñique Alarcón.

Esta es la cuarta vez que el titular del proyecto irrigador anuncia la puesta en marcha de los trabajos de reconstrucción de la infraestructura hidráulica mayor del Proyecto Especial Chinecas, en específico del Canal Principal Chinecas.

La primera vez fue en una reunión programada el 12 de octubre de 2017, en el Colegio de Ingenieros del Perú con sede en Nuevo Chimbote, donde se afirmó que los trabajos comenzarían en dos semanas, es decir aproximadamente el 27 de octubre del año pasado. Sin embargo no se cumplió.

La segunda vez que se anunció fue el 20 de diciembre de 2017 en una reunión sostenida entre dirigentes agrarios, representantes de la empresa de seguros y funcionarios de Chinecas, en las instalaciones del mismo proyecto. Entonces se dijo que los trabajos empezarían la primera quincena de este año.

La tercera fue en una reunión celebrada el 5 de enero del corriente, en el local de la Cámara de Comercio y Producción del Santa, a puerta cerrada. En esta cita se acordó programar el corte de agua en el Canal Principal Chinecas por tres días para que los técnicos de la compañía aseguradora terminen de verificar y evaluar los daños sufridos y tras ello dar inicio a la etapa de reconstrucción de la infraestructura. Sin embargo, los trabajos en el canal principal no se iniciaron.

Edilberto Ñique justificó la tardanza de las labores y dijo que Chinecas realizó trabajos paliativos en el canal principal desde el año pasado. “Durante todo este año que ha pasado se han hecho trabajos de descolmatación y no hemos estado con los brazos cruzados”, aseguró.

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Sobre el dinero invertido por los hombres de campo en los trabajos de rehabilitación del Canal Principal Chinecas y el Canal Chimbote, reiteró que la aseguradora devolverá el dinero invertido.

“El compromiso del seguro ha sido manifestado en varias oportunidades. La aseguradora va a pagar a los agricultores, pero ellos tienen que cumplir con los requisitos que exige el seguro, o sea que demuestres en lo que han gastado a través de facturas o boletas”, manifestó Edilberto Ñique.

Finalmente, Ñique indicó que no denunciarán a la aseguradora porque demoraría más tiempo. “No denuncio porque no ganaría nada con denunciarla. Si lo hago nos iríamos a un juicio y cuánto duraría esto. El manejo que se le está dando al tema es para lograr beneficios en corto tiempo”, indicó.

(Redacción El Ferrol)