Detectan fallas en obras de prevención en dren Cascajal y río Lacramarca

Los trabajos dejan insatisfechos a las autoridades agrarias y la alcaldesa de la comuna provincial.

(Chimbote, 22/03/18).- Los trabajos de prevención no cumplieron con las expectativas de las autoridades. Los dirigentes de la Junta de Usuarios de Santa y la alcaldesa de la Municipalidad Provincial, Victoria Espinoza García, realizaron hoy una visita inopinada en dos sectores: río Lacramarca y dren Cascajal, donde encontraron fallas en las labores ejecutados por AgroRural.

El objetivo de esta inspección realizada en 4 puntos: Río Lacramarca progresiva 5+300 sector La Perla, dren Cascajal progresiva 11+900, Canal Aéreo y Cascajal Bajo, fue verificar si los trabajos se realizaron de acuerdo a las fichas técnicas.

Según la alcaldesa Victoria Espinoza García, en la obra del dren Cascajal no se respetó el ancho de éste, pues no se trabajó de acuerdo a la ficha establecida, la cual consideraba 15 metros de ancho y no 10 metros como lo hicieron. En este mismo punto se encontró desmonte en la carretera, el cual hace más angosta.

En el río Lacramarca, progresiva 5+300, sector La Perla, las empresas constructoras han llenado el cauce con piedras provocando que el agua se embalse, lo que ha estropeado el trabajo de descolmatación realizado en este lugar.

Además, estas empresas han extraído piedra de una cantera ubicada a 200 metros del río para realizar trabajos de prevención, cuando este material no es el adecuado para estas labores.

La situación es mucho más grave en el sector de Cascajal Bajo. Allí no se hizo la descolmatación de forma correcta y no se respetó el ancho del dren, el cual estaba considerado con 15 metros en la ficha técnica, pero se hizo solo de 5 metros. El mismo escenario ocurre en el Canal Aéreo.

La alcaldesa Victoria Espinoza García informó que comunicará a la Administración Local del Agua (ALA) lo hallado en la inspección y pedirá información adicional para confirmar el mal trabajo de las empresas constructoras.

(Redacción El Ferrol)