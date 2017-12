La provincia del Santa sigue vulnerable ante posibles lluvias

Alcaldes distritales confirman que ayuda del Ejecutivo ha sido nula hasta el momento.

(Chimbote, 20/11/17).- Han pasado ocho meses del desastre ocasionado por el Fenómeno del Niño Costero y hasta la fecha no se ha hecho nada para proteger a la población ante un posible desastre.

Los alcaldes de los distritos que conforman la provincia del Santa manifestaron que hasta la fecha el gobierno central no ha invertido en esta provincia. Así lo dieron a conocer hoy en reunión de reinstalación del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL).

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú, Jaime Carrión Ramírez, manifestó que las lluvias ya empezaron en los caseríos de la parte alta de Jimbe —su principal pueblo— y hasta la fecha no hay ningún avance.

“El gobierno central no dice nada, en mi distrito los tres puentes se los llevó el agua. Con nuestros recursos hemos avanzado con las carreteras; para los puentes no tenemos dinero porque cuestan cinco o seis millones (de soles). Lo que indigna es que se cuelga en el portal del Estado que todo se va a hacer y nunca se hace, nosotros no tenemos recursos y si yo saco de otro lugar, ya es malversación, entonces no tengo dinero ni para elaborar un expediente”, se quejó.

Mientras que en el distrito de Moro, su alcalde dijo que si bien aún no empiezan las lluvias, existe gran preocupación de que ocurra un nuevo fenómeno y el agua se vuelva a llevar el principal puente que les conecta con el resto de la provincia.

“La vez pasada el desastre natural se llevó el puente del río Grande y un balón de gas (doméstico) llegó a costar 60 soles, entonces no hay que esperar que se repita esta situación Estoy abriendo una carretera por la sección del río Loco donde se habilitarán dos puentes, pero de nada va a servir que la gente pueda sacar sus productos cuando no va a haber pase en el puente principal”, dijo Fernando Villón Sotelo, alcalde de Moro.

El alcalde del distrito de Nepeña, Manuel Figueroa Laos, por su parte, expresó que el tema de la defensa de los ríos y de las quebradas es una copia de lo que se vive cada año en esta época. “Siempre nos reunimos para algo similar y son las mismas quejas de siempre: que no nos atienden. Parece que para Lima no existiésemos, aquí no se ha invertido nada, hasta ahora es cero, necesitamos que se nos liberen los recursos del canon para abastecer los almacenes de Defensa Civil”, planteó.

A su vez, el alcalde del distrito de Santa, Germán Rojas Soto, manifestó que ha presentado aproximadamente 10 fichas té nocas para que sean atendidas y hasta la fecha, no tiene respuesta para ninguna. “Presentamos las fichas, dentro de ellas hay diques que se rompieron, ya se avecinan las lluvias y el peligro es inminente en toda la zona costera. Esta reunión va servir para exigir al gobierno central que salgan los trabajos de una vez por todas”, señaló.

La alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinoza García, denunció la no atención del gobierno y la demora para realizar los trabajos de las unidades ejecutoras competentes.

“Las juntas y los municipios trabajamos por nuestras cuenta, hemos tratado de limpiar lo máximo que podíamos. La información que tengo, debo manifestarles, que a través del proceso de reconstrucción y con actividades programadas por el PSI (Programa Subsectorial de Irrigaciones) solamente registra, formalmente, actividades en el río Lacramarca y se empezará a hacer trabajos recién el 12 de diciembre. Lo que no sabemos es qué tramos son, los montos son bastante pequeños: un millón novecientos cincuenta mil y un millón cincuenta mil. De esta manera nos están poniendo en peligro diariamente”, comentó.

Los representantes de otros distritos como Samanco, Coishco y Nuevo Chimbote —incluido el poblado de Cascajal— la situación es la misma: hasta ahora ninguna ayuda del gobierno central.

Asimismo, los agricultores del valle de Cascajal también se hicieron presentes y manifestaron su enojo y preocupación por la inoperancia del Proyecto Especial Chinecas para terminar de rehabilitar el canal principal.

“El gran culpable de todo no es Chinecas sino los funcionarios de Chinecas. Aquí hay una responsabilidad del directorio: hasta ahora no han hecho nada, vamos a pelear contra esa gente que no hace nada, nosotros ya no creemos en ellos. Hay que resolver el problema del seguro, no hay razón de que el seguro nos palabree”, expuso Francisco Valverde Domínguez, presidente de Comité de Administración Temporal de la Junta de Usuarios Irchim.

Además de los alcaldes distritales y dirigentes agrarios, estuvieron presentes funcionarios de diferentes instituciones, entre ellas Defensa Civil, la Corte Superior de Justicia, la Administración Local del Agua, la Junta de Usuarios de Santa, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.

ACUERDOS

La primera reunión del COEL arribó a los siguientes acuerdos:

Solicitar un informe al Proyecto Especial Chinecas en referencia a la activación del seguro para la rehabilitación del canal principal.

Elaborar un oficio como COEL para el Ministro de Agricultura para la atención inmediata referente a los cuatro ríos de la provincia del Santa: Santa,

Cascajal, Lacramarca y Nepeña, el cual también será enviado al presidente de la reconstrucción responsable de nuestra zona de Áncash.

Solicitar a Indeci nacional la instalación de almacén para la provincia del Santa.

Programar una visita a las zonas afectadas por el Niño Costero el verano pasado para ver cómo está su situación y qué va pasar cuando empiecen a intervenir. Para ello se pedirá a la Contraloría que los acompañe.

El dato

El 14 de noviembre, debido al peligro inminente ante la proximidad de las lluvias, la región Áncash fue declarada en estado de emergencia por el Ejecutivo, por un periodo de 60 días.

(Redacción El Ferrol)