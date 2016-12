“La literatura infantil – juvenil se sigue viendo como un arte menor”

El Ferrol conversó con el escritor Jorge Eslava, quien reafirmó la necesidad de tener escritores inconformes en el Perú y defendió la valía de la literatura infantil.



Viscely Zarzosa Cano

(Chimbote, 13/07/16).

¿Qué pasa con la literatura infantil – juvenil en el Perú que aún no ha tenido el despliegue para que sea vista como un actividad magna?, ¿qué motiva a un docente universitario a seguir escribiendo a los niños cuando los libros que marcan la pauta de la literatura peruana están dirigidos para el público adulto? En el marco de la Fiesta Patronal San Pedrito, el reconocido escritor nacional Jorge Eslava llegó a nuestra ciudad para dictar el taller “¿Cómo desarrollar la creatividad a través del libro?”, organizado por el Fondo Editorial del Instituto Pedagógico Chimbote. El Ferrol tuvo la oportunidad de conversar con el autor de la conocida novela juvenil "Templado" y le preguntó eso.

—El escritor no está conforme con el mundo, con la sociedad en la que vive. Es por eso que la recrea o la reinventa, porque en sí es un ser insatisfecho. ¿Cree que actualmente sigue ese camino o se ha desviado?

—No diría desviado, porque suena algo aberrante esa expresión. Yo diría que ha tomado otros caminos. Esa definición que acabas de dar del escritor como un “ser inconforme con su sociedad”, pues no solo es un ser inconforme, sino es un ser que protesta, que reclama, que alega. Es una definición que corresponde más a un concepto sociológico de la literatura y a un período histórico. Yo diría que en los años 20, 30 hasta 70 esa definición se ajustaría a casi todos los escritores. El escritor necesita ser casi un revolucionario y así ocurre en nuestro medio, casi todos los escritores, salvo José María Euguren que era un escritor casi marginal. Los demás no solo tenían una posición política, sino una afiliación política. Nuestro principal escritor César Vallejo estaba inscrito en el Partido Comunista. De modo que su inconformismo es demasiado marcado y evidente. Hoy, a través de las redes y la facilidad de la publicación, creo que hay muchos escritores que podrían estar bastante conformes con sus propias vidas, pues no tienen ningún propósito visible de criticar o llamar la atención. En mi caso, a pesar que hago literatura infantil, para mí es muy claro: a mí sí me interesa la literatura que llame la atención sobre algunos aspectos que no se tocan en las escuelas. Me interesa que mi propuesta literaria sea polémica e incómoda para la escuela, porque tengo una visión de la sociedad bastante crítica.

—Y las personas que están conformes con sus propias vidas, ¿pueden ser escritores?

—Difícil. Porque la manera natural de comunicarse es el lenguaje verbal o el lenguaje corporal. Cada postura o posición revela un quehacer. Cada uno tiene una manera de pararse frente al mundo. Y yo creo que hay una manera natural que es el lenguaje textual, corporal o verbal. Y más la escritura que es un lenguaje cultural. Refugiarte en la escritura ya te convierte en una persona atípica. ¿Por qué no te vas al lenguaje corporal?, ¿por qué no te vas al lenguaje verbal para decir lo que sientes o pienses?, ¿por qué necesitas refugiarte en la escritura? Ya ahí hay un primer inconformismo.

—Si usted dice que el escritor ha tomado otros caminos, ¿en qué se ha convertido, entonces, la literatura peruana hoy en día?

—La literatura peruana se ha diversificado. Y de aquí ha encontrado sintonía con lo actual. Creo que ahora se produce más que antes. Antes era muy difícil publicar, sé era más selectivo con la publicación. Entonces, naturalmente, vas a encontrar escritores que lo hacen por simplemente compromiso, gente de la farándula que publica un libro. No creo que tengan un propósito ideológico o estético. En general, la ciencia del arte es transgresora, pero también hoy hay producción de cine enorme que busca, por ejemplo, solo divertimiento. No tiene un patrón estético que respeta. No tiene una propuesta ideológica que plantee. Es puro entretenimiento. Es un arte o tipo de literatura que a mí me interesa muy poco o nada.

—También es llamada subliteratura…

—Claro, subliteratura o literatura de consumo, como también hay cine de consumo, como hay comida rápida y comida alimenticia.

—En el caso del escritor insatisfecho, ¿el libro deja de ser un objeto para convertirse en un instrumento de transformación?

—El libro ha sido un instrumento de transformación. Como decía alguien: el plomo de la tipografía (como se imprimían antes los libros) era más importante y trascendente para la historia que el plomo de las balas. Las ideas terminan siendo más transcendentes y más peligrosas que las propias guerras. Y un libro es el objeto que concentra ideas y sentimientos. También ha llegado a nosotros a través de los canales la comunicación cotidiana, pero la información más imaginativa y reflexiva viene a través de ellos.

—Y en su caso, ¿cree que su rol como docente juega un papel muy importante?

—Quisiera pensar que sí, sino no me levantaría de mi cama todos los días para ir a clases. Puede sonar vanidoso, pero yo me esfuerzo por ser un gran docente. Y es muy compleja la idea que tengo del buen docente. El buen docente no solo es el profesor magistral, sino es el que sabe, conoce sus temas o subtemas y, además, tiene la capacidad de imantar a sus estudiantes; de transcender, compartir, motivar. Y eso obliga a apelar por otros recursos, no solo al conocimiento; por ejemplo, al buen trato, respeto al estudiante; al sentido del humor, a la capacidad cercana, mirarle los ojos y palmearle la espalda. También a preguntarle por temas que no tienen que ver con el curso. Todo eso permite una relación cercana entre el profesor y el estudiante.

—Ya que usted ha llegado a Chimbote a dictar un taller, ¿cree en los talleres de escritura creativa? Los críticos decían que era absurdo porque nadie te podía enseñar a escribir bien…

—No estoy de acuerdo con esa aseveración. Yo creo que te pueden enseñar (y creo que hay muchas formas). El aprendizaje tiene muchísimos canales. Por ejemplo, un amigo te puede enseñar simplemente leyendo tu cuento y haciendo algunas observaciones. No te hará un discurso ni una conferencia de tu trabajo, pero de las observaciones que te hace ya te está enseñando. No tendrá el carácter de una lección, no tendrá el carácter de una clase magistral, pero te está enseñando. Ese tipo de relación se establece a diario. Te leen varios amigos y de ese grupo hay uno que conduce el taller porque tiene más experiencia que el resto. A mí me parece que el taller sí: enseña, fecunda y es productivo. Siempre depende de quién conduzca y la manera de cómo se administra el taller. Tampoco pretendamos que una persona, que no sabe escribir y que no lee, pretenda que en un taller de dos o tres meses salga escritor. El taller es el aprendizaje que pretende concentrar ciertos aprendizajes y ciertos saberes, compartirlos a los largos de unas horas de la semana en lo que a veces nos toma toda la vida. De joven nunca he participado en un taller, pues no existían. He conducido innumerables talleres y no me guardo nada. En los talleres digo aquello que yo he descubierto solo quemándome las pestañas. He descubierto en el ejercicio de la escritura desde cómo generar un diálogo, en qué momento se detiene el narrador cuando en su discurso permite que ingrese un diálogo. Eso lo he aprendido escribiendo, leyendo, estudiando. Y en el taller lo digo, ofrezco atajos en esos caminos; el que quiere seguir que los siga. Yo he tenido muy buenas experiencias en mis talleres. En la universidad he conducido durante trece años un taller, sacábamos una revista, y algunos de esos chicos han terminado trabajando en editoriales y algunos tienen la ilusión de convertirse en escritores. Ahora después de años he retomado un taller y estoy seguro de que de los doce que integran el taller los doce van a aprender a leer mejor y de los doce uno o dos terminarán escribiendo. No puedo aspirar a más porque no convivo con ellos, pero esas afirmaciones de que no se aprender a escribir, yo creo que no es verdad. Y es más yo he comprobado como conductor de talleres de que yo como profesor aprendo también. Aprendo mucho de los trabajos de los alumnos.

—¿Le siguen aterrando los “escritores jóvenes” que se autodenominan poetas, ensayistas, novelistas, cuentistas?

—Sí, me siguen aterrando. Yo creo que ahora menos porque me he ido acostumbrando. Se prodigan demasiados títulos como maestros, poetas, escritores. O sea publicar en un blog no le veo mayor mérito. Arrogarse esas categorías me parece irresponsable y vanidoso.

—¿No cree que también sea responsabilidad de las editoriales que les publican y los catalogan como las nuevas “revelaciones” de la literatura peruana e incluso tienen acceso a los medios de comunicación?

—Bueno, es parte del trabajo editorial. La editorial, antes que ser una difusora de buena cultura, es una empresa. Y para la empresa el escritor es una pieza importante es su maquinaria, y cuanto mejor se envuelva el paquete de una lanzamiento como una gran revelación. Las editoriales tienen interés especial en los escritores cuando les producen ganancias.

—Usted tiene una notable producción literaria infantil – juvenil. ¿Por qué decidió gran parte de su vida a escribir a los niños?

—Yo sigo haciendo literatura para adultos en mis ensayos, sigo participando en actividades con profesores. De modo que mi mayor tiempo también está dedicado a los adultos. Con ese ánimo transgresor me he convencido cada vez de que hay que trabajar más en las escuelas y debo estar más dotado para escribir a los niños. Porque sigo siendo un papá muy atento al crecimiento de mis hijos. He sido profesor de colegio, muy cercano a los chicos. He tenido la suerte de trabajar en un colegio importante como Los Reyes Rojos. También he estado vinculado a los jóvenes gracias a la universidad. Es un privilegio tener el espíritu y la vitalidad y la proximidad que tengo con los jóvenes. Entonces, no me ha resultado tan difícil escribir para ellos, pero sigo escribiendo poesía, narrativa para adultos. Todos los años hago trabajos de investigación para adultos y también participo en mesas redondas con ellos. Me hubiera gustado, pues no sé si lo estoy alcanzando, darle una identidad mayor a la literatura infantil – juvenil, ya que aquí se sigue viendo como un arte menor. Calculo que un 95 % de los escritores que hacen literatura infantil – juvenil son profesores, pero no han tenido la experiencia exigente de la llamada gran literatura. Yo creo que la literatura infantil – juvenil es también gran literatura. Yo provengo de esas canteras y no tengo amigos de ese ambiente, porque en general son poetas y escritores. Pero por diversas razones de mi vida, como una actividad magna – creativa, la he dedicado a los niños.

Perfil.

Jorge Eslava Calvo (Lima, 1953). Estudió Sociología y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y después en Madrid y Lisboa. Es Doctor en Literatura y se dedica a la docencia universitaria y al periodismo cultural. Además de poesía y ensayos, ha escrito numerosos libros para niños y jóvenes, por los que ha recibido, entre otros reconocimientos, en 1980, el primer premio de poesía en los Juegos Florales "Javier Heraud", organizado por la Federación de Estudiantes del Perú, y el concurso "El Poeta Joven del Perú" de ese mismo año. Ganó estos premios con los poemarios Ceremonial de muertes y linajes y De faunas y Dioses, publicados en el volumen Poemas, en 1981. En 1982 ganó el Premio Copé de Poesía con Itaca, su tercer poemario. En 1994 fue finalista del Premio Casa de las Américas en el género de novela juvenil, y en 1999 fue distinguido con el Premio Internacional IBBY de Literatura infantil. Es uno de los más reconocidos autores peruanos de literatura infantil y juvenil. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Lima.