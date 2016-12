Victoria Espinoza vuelve a la alcaldía provincial a más tardar el lunes

En adelante le restan dos procesos judiciales por afrontar. Ya resultó absuelta en dos: primero malversación de fondos y hoy enriquecimiento ilícito.

(Chimbote, 12/07/16).- Victoria Espinoza García volverá a asumir la alcaldía de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) a más tardar el lunes próximo porque es su derecho y obligación, sostuvo el alcalde interino, Julio Cortez Rojas, tras conocerse el fallo judicial que declara inocente a la aún prófuga autoridad del delito de enriquecimiento ilícito.

Julio Cortez precisó que el retorno de Espinoza es de manera automática y que no se requiere convocar a una sesión de consejo en la que se apruebe su reincorporación, como sí lo fue necesaria para cuando se suspendió del cargo a la lideresa de la agrupación política Río Santa.

Una vez publicada la resolución judicial en el diario oficial El Peruano, la MPS elevará una copia al Jurado Nacional de Elecciones para que, dicha institución vuelva a acreditar a Espinoza como alcaldesa y a Cortez Rojas como teniente alcalde.

“El trámite es cuestión de un par de días nada más y esperemos que para el viernes tengamos a nuestra lideresa de vuelta en Chimbote o a más tardar el lunes”, comentó Cortez, quien aseguró que se contactó con Espinoza, pero negó conocer cuál es su paradero.

“Igualmente, vamos a demostrar que no hemos cometido delitos y vamos a salir bien librados de los procesos que se encuentran en inicio de juicio oral”, acotó Cortez, respecto a los dos procesos judiciales en los que, junto a Espinoza, se le acusa del delito de colusión.

Hasta el momento Victoria Espinoza ha sido absuelta de dos de los cuatro procesos que pesaban en su contra: malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Los casos aún pendientes son conocidos como Nehalem y Semáforos Inteligentes.

LA RESOLUCIÓN

Para la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no se configuró el delito de enriquecimiento ilícito contra Espinoza porque el dinero no fue hallado en sus cuentas y tampoco contra la expareja sentimental de ella, Wilmer Agapito, porque él no es funcionario público.

“En consecuencia no hay ningún tipo de enriquecimiento ilícito, y quien alguna vez fue su pareja no es funcionario público, por eso no se puede aplicar la figura de enriquecimiento. Sería una aberración jurídica inaceptable. En consecuencia, tuvimos que resolver como corresponde por razones normativas y legales. Explicamos y aclaramos porque este no es un tema de lucha contra la corrupción ni nada de esto, es un tema de legalidad”, sostuvo el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, al momento de dictar sentencia, según un video difundido por la web diariocorreo.pe.

El video muestra la lectura de la parte resolutiva de la resolución de casación 782-2015, en la que se dispone declarar fundado el recurso interpuesto por Espinoza y Agapito, y revocar la sentencia del 2 de junio de 2015 que los condenó, reformándola y absolviendo a los procesados del delito de enriquecimiento ilícito.

La resolución establece también el levantamiento de las órdenes de detención emitidas contra los procesados y la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado por el fallo inicial. Además, la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano.

Victoria Espinoza había sido inhabilitada por tres años de ejercer cargos públicos y junto a Agapito debía pagar una reparación solidaria de 1.028.703 soles. Todo eso también queda anulado.

UN POLÉMICO PRECEDENTE

La absolución de Victoria Espinoza y lo que esto ocasionó: su retorno a la alcaldía de la MPS, es posible gracias a un inusual proceder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En marzo de 2016, esta instancia judicial declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Espinoza y su expareja sentimental, tras observar que estaban mal planteados. Pero, a renglón seguido, optó por revisarlos de oficio “para sentar jurisprudencia”.

(Deivis Castro)