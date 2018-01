Cambio Puente: se anula elección municipal por marcado ausentismo

Solo 158 electores de los 1899 anotados en el padrón electoral, asistieron a votar hoy. Hubo un mal proceso de empadronamiento.

(Chimbote, 21/01/18).- Las elecciones en el centro poblado Cambio Puente y Anexos se anularon por inasistencia del más del 50 % de los votantes. Solo 158 electores, equivalente al 8.32 %, de los 1899 registrados en el padrón electoral, asistieron a votar hoy. Esto debido a la mala organización del proceso electoral e indiferencia de la población.

Por la mañana, en medio de gritos y reclamos, los habitantes del centro poblado de Cambio Puente y Anexos demostraron su malestar al no poder sufragar, pues sus nombres no estaban registrados en el padrón electoral oficial.

La elección fue programada para hoy desde las 8 de la mañana en el colegio José Carlos Mariátegui.

Alrededor de las 10 de la mañana la mayoría de pobladores se dio con la sorpresa de que no podían sufragar, pues sus nombres no figuraban en los padrones pegados en las aulas destinadas para el sufragio.

"Hay muchos pobladores que en la lista que se pegó en el exterior del colegio —con 1954 personas— (sí) figuran sus nombres y en las listas que están pegadas ahora en las aulas —con 1899 registrados— no figuran o están con los apellidos mal escritos, y eso no es responsabilidad de nosotros", declaró Martha Palomino Flores, pobladora del lugar.

Solo se instalaron tres de las ocho mesas de sufragio, las cuales fueron la n°. 1 con 234 electores, la n°. 2 con 234 electores y la n°. 6 con 212 electores; es decir solo 680 personas podían sufragar. Mientras que las mesas 3, 4, 5, 7 y 8 no pudieron ser instaladas por la ausencia de sus miembros de mesa, quedando sin poder sufragar 1220 pobladores.

Ante este caos y el pedido de la población para que se anule la elección, Rómulo Gastañadui Rodríguez, gestor de la Oficina Regional de Coordinación Huaraz de la Onpe, sugirió mantener la calma y explicó que por ley este proceso no se podía suspender. Propuso esperar hasta las 4 de la tarde, hora fijada para el término de los comicios.

"La elección se anula cuando no asiste a sufragar el 50 % de electores; si a las 4 de la tarde comprobamos que no hay esa asistencia, las elecciones serán nulas, nosotros no podemos suspenderla a no ser que pase un desastre electoral", explicó.

Virginia Jaque Ramos, presidenta del Comité Electoral, responsabilizó a la población de lo sucedido.

"En los padrones que hemos elaborado —como nosotros no somos preparados— las empadronados han empadronado en algunos casos viendo el DNI y otros solo se les dictaba y eso ha pasado, por eso el padrón no ha salido completo. En otro caso, los pobladores no han querido dar su nombre para ser empadronados, la responsabilidad de esto es de la misma población porque no se ha querido empadronar, la gente dice: yo no me empadrono porque ya hay un padrón", justificó.

Finalmente, y como se veía venir, la elección fue declarada nula por el Comité Electoral, pues según la ordenanza municipal n°. 023-2017-A/MP, en el artículo 57, la elección se anula por la inasistencia de más del 50 % de los votantes.

Más datos

En Cambio Puente y Anexos son aproximadamente siete mil pobladores, pero solo fueron empadronados 1800.

Para la nueva elección se volverá a empadronar a la población

La nueva elección se realizará aproximadamente en 60 días.

(Redacción El Ferrol)