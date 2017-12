Comisión de Usuarios Nepeña no pudo elegir a sus dirigentes en tercer intento consecutivo

29-10-17. La asamblea no pudo alcanzar el cuórum que ordena el D.S. n°. 013-MINAGRI y elección de la junta directiva ni del comité transitorio pudieron realizarse.

Por tercera vez, los agrarios de la Comisión de Usuarios de Nepeña no consiguieron realizar las elecciones para renovar su consejo directivo para el periodo 2017-2020.

La elección había sido programada para hoy por la Administración Local del Agua (ALA) Santa Lacramarca Nepeña, mediante la carta múltiple n°. 046-2017-ANA-AAA-HCH-ALA-SLN.

La renovación del consejo directivo no pudo concretarse porque la asamblea no alcanzó el cuórum reglamentario que estipula el Decreto Supremo n°. 013-MINAGRI, el cual señala que en caso de no alcanzar la mayoría mínima (la asistencia del 50 % del padrón electoral en la primera convocatoria o el 35 % en la segunda), los presentes tenían que elegir a un Comité de Administración Temporal (CAT) con el 10 % más 1 del padrón.

La falta de convocatoria en esta organización se reflejó en la escasa asistencia de usuarios, por ello tampoco se pudo elegir un comité transitorio.

Los usuarios se quejaron por la falta de convocatoria. “Hoy recién me entero que había reunión. La notificación debió de ser escrita y llegar de casa en casa. Esta situación me preocupa porque hay tanto descuido en esta institución”, dijo Agustín Huamán López, un usuario.

La asamblea reunió solo a 24 usuarios en la primera convocatoria (9.30 a. m. - 10.30 a. m.) y 52 en la segunda (10.30 a. m.) y en la tercera a 52, es decir no llegó al cuórum correspondiente (que debió ser 62 asistentes) para por lo menos elegir al comité transitorio.

Los asistentes de la asamblea, realizada en el local de la comisión, fueron integrantes del padrón validado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), entre hábiles o no, integrado por 608 usuarios.

A las 11 a. m. el presidente de la Comisión de Usuarios Nepeña, José Caro, empezó a dar indicaciones para que se nombrara un presidente y un secretario de la asamblea para redactar el acta y cerrar la reunión.

Los usuarios eligieron a Juan Logobardi Bedón como presidente y a Miguel Carranza Escobedo como secretaria.

Los representantes de la Administración Local del Agua (ALA) no llegaron a la reunión.

“Me preocupa que la ALA haya emitido un documento y no haya venido ningún representante. Si el administrador no pudo venir por lo menos era que mande a un asesor para que nos guie”, indicó Logobardi Bedón.

Dato

El Decreto Supremo n°. 013-MINAGRI señala que en caso de que al 30 de julio de 2017 las organizaciones de usuarios de agua no hayan renovado sus consejos directivos 2017-2020, las Administraciones Locales de Agua (ALA) deben convocar a elecciones complementarias